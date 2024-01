Inter-Lazio, Felipe Anderson: “Dobbiamo imparare da questa partita e migliorare. Questo non è il gioco che vogliamo fare”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Maurizio Sarri è intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita per commentare la brutta sconfitta maturata questa sera. Una Lazio spenta, in controtendenza rispetto all’ultimo mese dove era reduce da 5 vittorie consecutive, ma in campo arabo non ha dato adito alla sua condizione ed è parsa fin da subito arrendevole. Si dovrà dimenticare subito la recente delusione e resettare tutto in vista del campionato e questo Maurizio Sarri lo sa.

Ecco le sue parole:

“Nel secondo tempo non è cambiato nulla con i cambi, se la prestazione collettiva è queste le scelte non cambiano. Oltre ai meriti dell’Inter ci sono dei nostri demeriti. Siamo delusi per questo motivo, il divario non è questo, il divario si può colmare col collettivo, ma stasera siamo stati scadenti tatticamente e mentalmente.

Io sono rimasto stupito dalla prestazione dei miei. L’Inter ha mosso più velocemente la palla del solito ma se i nostri scivolamenti sono sempre in ritardo entrano sempre. Dell’Inter mi ha impressionato che hanno mosso la palla ad una velocità che raramente ho visto, ma stasera ci sono nostri demeriti.

Io alla squadra ho detto che nel negativo bisogna prendere gli insegnamenti. Quando si gioca contro i più forti bisogna giocare tatticamente bene e con mentalità feroce. Se questo l’abbiamo capito si può perdere 1-0 o strappare un pareggio se non l’abbiamo capito perdiamo così. La nostra squadra dopo 5 partite mentalmente cala è così da 3 anni e speriamo di limitarla ma ho dei dubbi che con questa squadra si possa annullare. Zaccagni ha il solito problema, con la Roma l’antidolorifico aveva fatto effetto col Lecce già meno stasera non ce l’ha fatta.

Se vanno in finale le due squadre più forti la formula è convincente. Non mi piace che si inventano nuove competizioni in cui si aumentano le partite, poi c’è l’ipocrisia delle liste e del fair play finanziario: se gioco 70 partite ho bisogno di 35 giocatori e le liste non servono. Una manifestazione nata per essere introduzione della stagione giocata prima del campionato, l’unica nazione che mantiene questa tradizione è l’Inghilterra e a livello economico sono ben ripagati.

A perdere la Supercoppa sono abituato ne ho perse 2 in Italia e 1 in Inghilterra. Spero di promettere ai tifosi che queste prestazioni finiscono stasera e di giocare al 100%, i risultati si accettano male quando non ci si esprime come stasera. L’importante sarebbe ripagare i tifosi dando per questa maglia il 101%.”

