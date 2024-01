SUPERCOPPA | Inter-Lazio, Pavard: “Loro forti, speriamo di fare una buona partita”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Tra meno di un’ora andrà in scena la sfida di Supercoppa Italiana a Riad, gara valida per la semifinale del torneo, tra Inter e Lazio. Nella serata di ieri si è giocata la prima tra Napoli e Fiorentina, che ha visto trionfare i partenopei. Chi vince stasera dunque affronterà il Napoli in finale. Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il difensore nerazzurro Pavard ha parlato nel pre partita tra nerazzurri e biancocelesti.

Queste le sue parole:

“Sicuramente sappiamo che la Lazio è un grandissimo club. Stasera sarà complicato. Dovremo fare una grande partita ma loro sono forti. Zaccagni? Loro hanno tanti giocatori forti, non solo lui. Dovremo fare una buona e attenta partita. I tifosi dell’Inter sono fantastici mi piacerebbe giocare di fronte a loro a San Siro. Speriamo di fare una buona partita anche per loro”.

Di seguito il suo intervenuto ai microfoni di Mediaset:

“Credo che bisogna pensare di vincere per andare in finale, ma prima dobbiamo concentrarci sulla Lazio perché è una grande squadra. Poi potremo pensare alla finale. Non è un problema pensare di essere favoriti, i risultati sono evidenti. Siamo la squadra più forte e basta pensare a giocare a calcio. Questa sera dobbiamo dimostrare il nostro valore, siamo una squadra unita, conta il gruppo non chi scende in campo”.

