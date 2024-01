SUPERCOPPA | INTER-LAZIO 3-0 (17′ Thuram, 49′ Çalhanoğlu (R), 87′ Frattesi)

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riporta il sito Tuttomercatoweb.com, il futuro di Antonio Candreva potrebbe essere un ritorno al passato. Secondo la redazione di TuttoMercatoWeb infatti, l’esterno della Salernitana potrebbe tornare alla Lazio e, le ipotesi, sono due: ora, in questo mercato di gennaio, oppure a giugno, quando il suo contratto con i granata andrà in scadenza. I biancocelesti proveranno, nei prossimi giorni, a convincere la Salernitana a cedere adesso il classe 1987 ma, se non dovesse riuscirci, tenteranno di trovare l’accordo per la prossima stagione.

Candreva ha già vestito la maglia della Lazio per quattro stagioni e mezzo, dal gennaio 2012 al giugno 2016, collezionando 192 presenze e 45 reti, prima di trasferirsi all’Inter.

