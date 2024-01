Supercoppa, striscione contro la Lazio dei tifosi arabi: svelato il motivo – VIDEO

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Questa sera, alle ore 20, si disputerà la seconda semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio, la vincente incontrerà il Napoli che ieri ha dilagato vincendo per 3 a 0 con la Fiorentina.

L’inter è senza dubbio l’avversario più forte e più attrezzato per la vittoria finale della competizione, Sarri e l’ambiente ne sono a conoscenza, ma convinti di poter mettere la squadra nerazzurra in difficoltà com’è già successo più volte in passato.

La Lazio oggi si trova in un momento positivo, all’attivo ci sono cinque vittorie consecutive, tra le quali un fondamentale derby ad eliminazione diretta di coppa Italia. Questi risultati alzano il morale di una squadra che non ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, nonostante il gruppo si fosse ampliato e rinforzato rispetto all’anno passato, offrendo a Sarri più soluzioni. Il gruppo era forte prima e lo è adesso, attraverso la giusta alchimia tra duro lavoro e volontà si è raggiunto il grado di consapevolezza che ha permesso di ritrovarsi a molti giocatori e di ambientarsi ai nuovi innesti. Tutto questo porta a un susseguirsi di buone prestazioni e risultati positivi, permettendo così di tornare competitivi anche in campionato.

Casualità vuole che l’ultima partita persa dalla Lazio prima di questa striscia positiva sia proprio contro l’Inter nello sfortunato match in casa, sconfitta per 0 a 2, i biancocelesti sono stati penalizzati dagli errori dei singoli. Nonostante la sconfitta e gli sbagli, si erano intravisti dei buoni segnali sul piano del gioco, la squadra si muoveva con maggiore fluidità, si proponeva in zona offensiva con più frequenza; dettagli sicuramente offuscati dal risultato ma qualcuno come mister Sarri ha saputo vedere oltre, ed ha letto quella partita come un preludio ad un possibile nuovo inizio.

Adesso si chiude un cerchio, un breve percorso iniziato il 17 dicembre con una sconfitta, da quella ci si è rialzati e si è stati in grado di ripartire.

Questa sera sarà la prova del nove. La squadra dopo la sconfitta del 17 dicembre dovrà confermare la sua forza di volontà, e avrà l’opportunità di dimostrare i miglioramenti visti nell’ultimo periodo.

