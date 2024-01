Alfredo Recchia, scomparso lo storico conducente del pullman biancoceleste: il ricordo della Lazio – FOTO

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il resoconto del giudice sportivo sulla partita di ieri sera tra Lazio e Inter è stato pubblicato quest’oggi sul sito della Lega Serie A. I biancocelesti, apparsi svogliati e mai realmente in partita, hanno così concluso il loro percorso in Supercoppa, che si è svolto in terra Saudita, dopo una scottante sconfitta per 3-0 in favore dei nerazzurri. Ora è essenziale, per Immobile e compagni, resettare gambe e testa, spostando il focus sulla prossima sfida in programma alle ore 18 di domenica prossima, che si terrà allo Stadio Olimpico contro il Napoli. La partita con i partenopei rappresenta una ghiotta opportunità per avvicinarsi al quarto posto, distante solamente 1 punto, ed è fondamentale che venga giocata al massimo delle energie mentali e fisiche.

La squadra, per questo big match contro la compagine di Mazzarri, dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni, il quale, oltre a essersi infortunato nel riscaldamento pre-partita di ieri sera (out 15 giorni circa), dovrà scontare un turno di squalifica a seguito del cartellino giallo ricevuto nella precedente sfida contro il Lecce.

Le sanzioni della Supercoppa, come annunciato nei giorni scorsi, saranno da scontare in campionato. Pertanto, le due ammonizioni di Vecino e Romagnoli, accumulate ieri sera, porteranno all’entrata in diffida dell’uruguaiano, che si trova ora a quota 4. Mentre per il difensore italiano si tratta della terza sanzione.

