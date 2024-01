Calciomercato Lazio, proposto El Ghazi: anche il Milan su Rafa Silva

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Gennaio si era presentato sin dai primi giorni come un mese complesso, ricco di gare e che, insieme a febbraio, avrebbe potuto dare una nuova luce alla stagione dei biancocelesti a causa dei tanti impegni. Prima la coppa Italia, con la gara vinta dai biancocelesti nel derby e le semifinali assicurate, poi la Supercoppa a Riad, che si è invece conclusa in semifinale per la Lazio dopo la sconfitta contro l’Inter, e poi si ripartirà con impegni importanti quali la Champions e ancora la coppa di lega, oltre che, ovviamente, il campionato. La strada è lunga, ma i biancocelesti tengono sempre un occhio alle occasioni di mercato e uno ai possibili risvolti di mercato per giugno. La rosa sta prendendo forma, e anche per questo è importante arrivare in estate con le idee chiare.

Occasione El Ghazi

(Ri)spunta un nome conosciuto in casa Lazio: si tratta dell’esterno olandese di origini marocchine, svincolato dal Mainz, Anwar El Ghazi. L’attaccante, che già nel 2017 sembrava poter vestire la maglia della Lazio fino all’approdo al Lille, è stato infatti proposto ai biancocelesti. Il classe ’95 ha segnato 79 gol e servito 41 assist in carriera, vincendo anche una coppa e una Supercoppa d’Olanda. Si tratterebbe di un’occasione per la Lazio, che deve però fare diverse valutazioni, considerando che, probabilmente, l’attacco verrà stravolto in estate.

Tra il nuovo attacco e Rafa Silva

Per la prossima sessione di mercato, infatti, rimangono da chiarire le posizioni di Felipe Anderson e di Pedro. Entrambi potrebbero lasciare la Lazio, con la società biancoceleste che si ritroverebbe, in quel momento, a dover compiere delle valutazioni. Si è parlato molto di Rafa Silva: sul giocatore del Benfica, tuttavia, rimane in agguato anche il Milan da diverso tempo. Anche su di lui si andrebbe a parametro zero, essendo svincolato dal prossimo giugno. Ma, per il momento, si tratta ancora di alcune idee senza corpo.

