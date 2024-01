Chiusura Curva Nord a Lazio-Napoli, ecco quando si discuterà il ricorso

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo il derby vinto dai biancocelesti contro la Roma, la stangata: Curva Nord e distinti chiusi in occasione di Lazio-Napoli. La causa è da ritrovare nei presunti cori discriminatori contro Romelu Lukaku. Proprio in merito a questo l’avvocato Gian Michele Gentile ha presentato il ricorso alla Corte d’Appello Federale. La discussione ci sarà la prossima settimana, prima dell’effettiva squalifica che andrà in porto il prossimo 28 gennaio. In quella data all’Olimpico arriverà il Napoli di Mazzarri. La Lazio si appella al fatto che i cori sono stati segnalati solo dai collaboratori della Procura Federale. Nulla invece era stato registrato né dall’arbitro Orsato né dagli uomini del Gos. Questo è quanto riportato da Radiosei.