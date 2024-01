Folorunsho nel pre partita di Roma-Hellas: “Io tifoso della Lazio. Questa sera…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Nel pre partita di Roma-Hellas Verona, partita cominciata alle ore 18 e valevole per la 21ª giornata di Serie A Tim, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista scaligero Michael Foloronsho. Queste le sue parole: “Io sono tifoso della Lazio quindi sicuramente sarà una partita particolare. Questa sera è la prima volta che affronto la Roma e sicuramente farà un effetto diverso. Sono concentrato sulla partita e voglio far bene”

Il calciatore romano di origini nigeriane è cresciuto nel vivaio della Lazio, facendone parte dal 2014 al 2017. Già in altre occasioni il classe ‘98 ha avuto modo di ribadire la sua fede per i colori biancocelesti, come quando circa un’anno fa ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dichiarò: “ A scuola sono da sempre il più competitivo quando si parla di calcio. A Roma in una classe, su 10 bambini… 8 tifano Roma! E io in qualche modo devo difendere la Lazio”.

