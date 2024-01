Il Tempo | Lazio, riscaldamento fatale a Zaccagni: si ferma 15 giorni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Una Supercoppa giocata a mezzo servizio. La Lazio si è presentata all’appuntamento arabo con tanti calciatori al 50%. L’unico indisponibile certificato era Castellanos, ma in troppi sono arrivati alla sfida con l’Inter non in condizione. All’ultimo minuto si è aggiunto anche Zaccagni. L’esterno della Nazionale, dato nell’undici titolare, ieri sera ha infatti interrotto il riscaldamento per fare ritorno negli spogliatoi, al suo posto ha giocato Pedro dall’inizio. Sarri aveva già lanciato l’allarme nella conferenza stampa della vigilia: «Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo. Prima o poi va fermato per farlo recuperare bene», queste le sue parole. L’allenatore e il giocatore hanno voluto comunque fare un tentativo tanto che Zaccagni è sceso in campo per il riscaldamento salvo poi doversi fermare. Complice il risultato mai in bilico, il numero 20 della Lazio ha assistito a tutti i 90′ dalla panchina.

Sarà valutato nelle prossime ore. La squadra rientrerà in Italia nella serata di oggi. Il prossimo impegno in agenda è tra una settimana contro il Napoli: domenica all’Olimpico arriverà la squadra di Mazzarri, che lunedì giocherà la finale di Supercoppa proprio contro l’Inter. Sarri avrà una settimana per preparare al meglio lo scontro diretto contro gli azzurri. Potrebbe rivedersi Luis Alberto dall’inizio, ricordando che tra le fila biancocelesti saranno assenti per squalifica sia Zaccagni che Immobile. Il Tempo

