PRIMAVERA 1| Verona-Lazio 2-1, accorcia la Lazio con Milani dopo il raddoppio dei padroni di casa

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, dopo aver saputo della fede dell’ex Lazio Sven-Goran Eriksson, non ha esitato a invitarlo al centro sportivo dei red per fargli provare l’emozione di allenare il suo club per un giorno. Queste le sue parole in conferenza stampa.

“Ho sentito per la prima volta della sua ammirazione o amore per il Liverpool, o so che è un tifoso da tutta la sua vita. È il benvenuto, se viene qui, può sedersi al mio posto nel mio ufficio e fare il mio lavoro per un giorno se vuole, non c’è problema. Averlo qui e mostrargli tutto e come questo meraviglioso club si è sviluppato nel corso degli anni, penso che sia sicuramente qualcosa che gli diremo. Può venire e passare delle ore meravigliose qui, ne sono sicuro”.

Eriksson, solo pochi giorni fa, aveva dichiarato di avere un male incurabile e che gli sarebbe rimasto un anno di vita. Un messaggio dopo cui tutto il mondo del calcio si è stretto all’allenatore che tra il 1997 e il 2001 si è seduto sulla panchina dei biancocelesti conquistando diversi titoli e vivendo molte emozioni indelebili nella storia dei biancocelesti.

