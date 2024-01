Serie A, gara ricca di gol tra Udinese e Milan: a vincerla sono i rossoneri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Domani alle ore 18.00 la Salernitana scenderà in campo per giocare contro il Genoa in casa. In casa granata gennaio ha portato in squadra un ex giocatore della Lazio, ovvero Toma Basic. Il centrocampista non ha trovato per niente spazio in biancoceleste, motivo per cui ha scelto di andare a Salerno per giocare fino a giugno in prestito. In merito alla gara di domani, il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha comunicato la sua decisione sull’utilizzo di Basic dal primo minuto.

Queste le sue parole

“Quando arriva un calciatore nuovo, cerco sempre di capire come sta. Raramente schiero chi è appena arrivato, ma domani giocherà perché è forte e lo abbiamo voluto fortemente. Sono molto contento anche di allenare gente come Pierozzi e Zanoli”.

alfredopedullà.com

