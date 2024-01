Udinese-Milan, partita sospesa per cori razzisti: cosa è successo

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’ex Lazio Pepe Reina si è reso protagonista di uno spiacevole episodio in Liga. Il portiere spagnolo, ora in forza al Villareal, ha protestato molto veementemente contro l’arbitro per un episodio durante la sfida tra Villareal e Mallorca. Per questo, il direttore di gara ha deciso di espellerlo, sanzione che ha fatto infuriare ancora di più l’ex Lazio che non le ha mandate a dire al quarto uomo.

Di seguito il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: