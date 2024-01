26 anni fa il gol-vittoria di Gottardi nel derby

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La finestra di calciomercato invernale della Lazio raramente ha celato colpi di scena o movimenti consistenti, si è sempre cercata l’offerta e l’occasione giusta ed anche in questo caso si confermerebbe la tendenza. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome che è circolato nelle ultime settimane in casa Lazio è stato quello di Antonio Candreva, per rinforzare un reparto offensivo che stenta a decollare.

Per l’esperto di calciomercato la società biancoceleste avrebbe chiesto al club campano la sua ex ala un mese fa trovando però la porta chiusa della Salernitana, non per questo, tuttavia, la Lazio rinuncerà all’assalto, infatti per Di Marzio, Lotito e il DS tenteranno un nuovo affondo nei prossimi giorni per far tornare sulla sponda biancoceleste, uno degli eroi del 26 maggio. Proprio lo scorso maggio Candreva aveva indossato nuovamente la maglietta biancoceleste, seppur quella celebrativa, nella festa organizzata dalla società prima di Lazio-Cremonese, davanti ad un Olimpico tutto esaurito, proprio per celebrare gli eroi che hanno portato nella bacheca biancoceleste, la Coppa Italia più importante della storia della Capitale.

