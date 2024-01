Buon compleanno all’ex biancoceleste Alen Boksic: il messaggio di auguri della Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Quest’oggi, 21 gennaio, è una giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Alen Boksic! L’ex attaccante biancoceleste compie cinquantaquattro anni. Con la maglia della Lazio, Alen Boksic ha trascorso ben sei stagioni, intervallate dall’annata alla Juventus. Arrivato nella Capitale nel novembre del 1993, l’attaccante classe 1970 trascorre la stagione 1996/1997 in bianconero, per poi tornare in biancoceleste fino al 2000.

In biancoceleste, Boksic ha scritto diverse pagine di storia della Lazio, realizzando trentuno reti in centoquindici presenze nel campionato di Serie A, ma soprattutto collezionando ben sette trofei: lo storico secondo Scudetto della Lazio nella stagione 1999/2000; due Coppe Italia, contro il Milan (tre a uno nel match di ritorno all’Olimpico, dopo l’uno a zero rossonero dell’andata a San Siro) nella stagione 1997/1998 e contro l’Inter nel 1999/2000 (due a uno l’andata allo Stadio Olimpico di Roma, zero a zero al ritorno in quel di Milano); due Supercoppe Italiane, battendo la Juventus nel ’97 (due a uno) e l’Inter nel 2000 (quattro a tre). Infine, a livello internazionale, sono arrivate una Coppa delle Coppe, con la vittoria della Lazio per due a uno sul Maiorca nella stagione 1998/1999, ed una Supercoppa Europea, vinta dalla squadra biancoceleste nel 1999 per uno a zero contro il Manchester United, grazie al gol di Marcelo Salas.

La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha mandato un messaggio di auguri ad Alen Boksic, nel giorno del suo cinquantaquattresimo compleanno. Di seguito il messaggio del club biancoceleste per l’ex calciatore croato:

“Compie oggi 54 anni l’ex attaccante biancoceleste Alen Boksic. Vestendo l’Aquila sul petto dal 1993 per sei stagioni, il centravanti croato ha totalizzato con la maglia della Lazio 115 presenze in Serie A TIM nelle quali Boksic realizza 31 reti.

Con la maglia biancoceleste l’attaccante croato vince uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: