Gianni Infantino prende posizione contro il razzismo negli stadi:”sconfitta a tavolino …”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Ieri sera al Blouenergy Stadium si è disputata la gara di campionato tra Udinese e Milan. Durante la partita, il calcio è stato nuovamente macchiato da alcune persone presenti allo stadio che indirizzavano cori e insulti razzisti al portiere francese del Milan Mike Maignan. Il quale già dal 25′ minuto di gioco provava a sollecitare l’intervento dell’arbitro, in seguito arriverà l’annuncio di ammonimento da parte dello speaker.

Nonostante l’avvertimento, al 33′ il portiere rossonero decide coraggiosamente di uscire dal campo, con il supporto della squadra seguendolo verso gli spogliatoi.

Maresca non vede alcuna alternativa che la sospensione del match, la scelta provoca dissenso tra il pubblico di casa, esprimendolo attraverso rumorosi fischi. La pausa durerà solo 3 minuti, il portiere visibilmente provato a livello emotivo rientrerà in campo per terminare la partita.

Il risultato finale sarà di 2 a 3, con la vittoria del Milan in pieno recupero, una gara molto frenetica anche in campo.

Questo è solo uno dei tanti sgradevoli eventi di discriminazione accaduti nel nostro campionato. Osservando il passato recente, possiamo ricordare: Lukaku in casa della Juve nella scorsa stagione, aprile 2019 Moise Kean preso di mira da alcuni fischi nello stadio del Cagliari oppure Koulibaly a San Siro espulso per l’applauso rivolto all’arbitro irresoluto.

Il calcio nonostante offra sempre messaggi di uguaglianza e rispetto, ha bisogno di un imminente cambiamento. Occorre una svolta nella gestione delle partite e una stigmatizzazione degli individui che si nascondono dietro il ruolo di tifoso per disseminare odio e rabbia.

Dopo quest’ultimo evento, il presidente della Fifa Gianni Infantino, questa mattina si fa promotore di un’idea:”va data la sconfitta a tavolino per la squadra i cui tifosi sono protagonisti di episodi di natura razzista”. Sarebbe senza dubbio una misura radicale, penalizzante per la maggior parte dei tifosi corretti e difensori dei valori dello sport.

Le persone che si rendono protagoniste sugli spalti di questi sgradevoli ed esecrabili eventi, andrebbero individuate immediatamente ed allontanate per poi essere avviate al percorso giudiziario.

A seguito di quest’ultimo spiacevole evento, sembra finalmente prenda piede l’ipotesi di un vero cambiamento. In attesa che questo avvenga si confida in una sensibilizzazione generale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Fanpage.it (@sportfanpage.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: