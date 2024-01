La ripartenza, tra calciomercato e il match con il Napoli

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Sono numerose le voci di mercato attorno alla Lazio in questo momento, anche se i movimenti in entrata sono abbastanza statici. Dopo la pesante sconfitta contro l’Inter che ha visto la Lazio subire per tutti e 90′ i minuti il gioco dinamico e consistente degli avversari, il Presidente Lotito potrebbe decidere di dare un’accelerata alla ricerca dei nomi adatti per completare la squadra a cui mancano alcuni ingranaggi per poter performare.

L’obbiettivo apparente sembrerebbe una mezz’ala, i nomi accostati al club capitolino sono quelli Casadei, Colpani e Ferguson, nomi graditi dal Mister Sarri ma il vero interesse della società potrebbe essere riservato a Fazzini dell’Empoli, il possibile sostituto ideale di un utilizzassimo Guendouzi, grazie alle sue caratteristiche. L’Empoli sicuramente non lo lascerebbe mai partire a questo punto della stagione essendo nel vivo della lotta salvezza.

Un altro ruolo che necessiterebbe di un aggiunta è quello dell’esterno sinistro alto. Poiché quest’anno Zaccagni ha subito numerosi infortuni che l’hanno costretto a dare forfait più di una volta, ultima quella di venerdì scorso. Pedro che dovrebbe essere il primo sostituto dell’ala titolare, non offre più le garanzie richieste, il tutto come confermano le recenti prestazioni. Esemplare il rigore causato in semifinale con un fallo evitabile su Lautaro.

Conosciamo la bravura del presidente Lotito nel tenere celate fino all’ultimo le trattative di mercato, infatti ad oggi non abbiamo certezze, ci possiamo aspettare un colpo di scena in qualsiasi momento.

Adesso Sarri ha a disposizione una buona parte del gruppo, con l’assenza sicura del Taty e il dubbioso Zaccagni. Il mister ha una settimana per preparare il prossimo scontro di campionato, tempo che Sarri saprà apprezzare e sfruttare al meglio. La Lazio si vede coinvolta in un match complesso, con un Napoli finalista di Supercoppa. Non si può dimenticare che la squadra non potrà contare sull’aiuto del suo pubblico, causa la sospensione di Curva SUD e distinti, dopo gli eventi accaduti durante il derby capitolino.La prova contro la squadra partenopea sarà importante per dimostrare di aver epurato le scorie dell’ultima brutta delusione in Supercoppa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: