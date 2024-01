Lazio Women-Ravenna Women 6-0, doppietta per Visentin. Palombi si unisce alla festa

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

82′ – ANCORA LAZIOO!! Anche Palombi si unisce alla festa. Dopo un batti e ribatti, calcia in porta da dentro l’area di rigore e insacca con un tiro sporcato dal portiere.

80′ – Esce Moraca, al suo posto Proietti.

79′ – 5-0 LAZIO!! Ancora Visentin!!! Brutto errore del portiere avversario che si fa rubare il pallone.

71′ – POKER LAZIO!!! A segno Visentin con uno dei suoi primi palloni toccati. Assist di Moraca.

63′ – Ci riprova ancora Castiello da dentro l’area con il destro, ma trova ancora i guantoni dell’estremo difensore avversario.

62′ – La Lazio effettua tre cambi: in porta entra Fierro al posto di Guidi, che non ha corso alcun tipo di rischio in questa partita, e Visentin e Palombi rilevano Popadinova e Gomes.

61′ – Ottimo spunto della Castiello, che si porta avanti il pallone fino al dischetto per poi calciare di sinistro trovando però i guantoni di Martinoli.

54′ – Altra occasione per Gomes che però, a pochi passi, fallisce.

49′ – TRIS LAZIOOOOO!!!!! Si sblocca anche Gomes di testa un un cross di Gotheberg.

46′ – Inizia il secondo tempo: un cambio per parte. Colombo rileva Adami per la Lazio e Papaleo e Costantini per Fancellu e Puntoni.

45′ +1 – Termina il primo tempo. Esposto dai tifosi presenti uno striscione di benvenuto per Adami al suo esordio.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

38′ – Ci prova anche Adami di testa da calcio d’angolo ma senza inquadrare la porta.

33′ – Buonissimo spunto da parte di Gomes, che dal limite non riesce a concludere in rete di pochissimo.

28′ – Grandissima occasione per Gotheberg che non riesce a insaccare: la calciatrice, servita alla perfezione da Castiello, non riesce a piazzare bene in porta trovando Martinoli a respingere.

23′ – Fase offensiva della Lazio che ora gira a meraviglia: le calciatrici si trovano a occhi chiusi. Solo la trappola del fuorigioco ferma in più di un’occasione la squadra di Grassadonia dalla rete.

22′ – RADDOPPIO LAZIO!!! Dal dischetto si presenta la stessa Moraca che insacca spiazzando il portiere. 2-0 in due minuti.

21′ – Calcio di rigore per la Lazio!! Buon movimento di Moraca che si libera e conquista il fallo

20′ – GOOOLL DELLA LAZIO!!!! Insacca Popadinova!! La calciatrice finora più pericolosa è anche l’autrice del vantaggio per la Lazio.

17′ – Ci prova anche Moraca con un sinistro potente, ma di poco al lato. Martinoli non ci sarebbe mai arrivato.

15′ – Prima vera occasione per le biancocelesti, con Popadinova, autrice di un buon inizio di partita, che a tu per tu con Martinoli non riesce ad insaccare da posizione leggermente defilata.

8′ – Grande occasione per le biancocelesti ma un fuorigioco millimetrico ha bloccato tutto sul nascere.

5′ – Primi minuti in cui si è percepita da subito la superiorità della Lazio: fluidità offensiva e buone manovre in cui è mancata solamente la rete.

1’ – Inizia la gara.

Quest’oggi la Lazio Women di mister Grassadonia torna in campo al Fersini di Formello contro Ravenna Women.

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Falloni, Gothberg; Castiello, Eriksen, Adami; Moraca; Gomes, Popadinova.

A disp.: Fierro, Natalucci, Palombi, Kuenrath, Colombo, Varriale, Giuliano, Proietti, Visentin.

All.: Gianluca Grassadonia

RAVENNA WOMEN (4-3-1-2): Martinoli; Croin, Tugnoli, Greppi, Mele; Puntoni, Petralia, Fancellu; Georgiou; De Matteis, Lattanzio.

A disp.: Pignagnoli, Quercioli, Tengattini, Campi, Ventura, Papaleo, Costantini, Catalano, Diversi.

All.: Elena proseripio Marchetti

Arbitro: Francesco Comito (sez. Messina)

Assistenti: Stefano Allievi – Gregorio Maria Galieni

