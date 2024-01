Lazio Women-Ravenna Women, le pagelle: Gomes dominante in attacco, grinta e sudore per Popadinova. Ingresso da sogno per Visentin

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Guidi 6 – Spettatrice non pagante di una gara in cui la Lazio non rischia nulla dal primo all’ultimo minuto. Dal 62′ Fierro 6.

Pittaccio 6,5 – Non rischia nulla a livello difensivo e si concede qualche cross e lancio che nel primo tempo si rivelano anche importanti da un punto di vista offensivo.

Mancuso 6,5 – Le poche occasioni, che si contano sulle dita di una mano, in cui il pallone si avvicina alla propria area è sempre brava a giocare d’anticipo allontanando così ogni rischio. E’ lei che tenta di impostare il gioco dalla difesa.

Falloni 6,5 – Con la sua compagna di reparto corre sostanzialmente pochi rischia palleggiando bene.

Gothberg 7 – Il supporto offensivo è eccezionale, quello difensivo non è oggi un pensiero preoccupante. Porta molto palla e si inserisce alla perfezione in più di un’occasione. Servita da Castiello ha un’occasione molto importante a tu per tu con la porta ma ma viene fermata dal riflesso dell’estremo difensore. Nel secondo tempo serve un ottimo cross per la testa di Gomes.

Castiello 7 – Inizia la partita sottotono, commettendo due errori di misura, ma poi emerge alla grande. La sua visione di gioco permette alle biancocelesti di creare delle palle gol importanti, tra cui quella di Gothberg, e nel secondo tempo è la calciatrice che ci prova di più, prova di più, trovando però sempre i guantoni avversari. Le manca solo il gol.

Eriksen 6,5 – E’ una delle calciatrici che si vede di meno in mezzo al campo quest’oggi. Buon lavoro nel far girare il pallone e nel liberare spazi.

Adami 6,5 – Dalla sinistra crea le migliori occasioni, gestendo bene il pallone e tentando anche delle imbucate più frequenti. Nel primo tempo ci prova anche di testa da calcio d’angolo andando vicina al gol, ma senza togliersi la soddisfazione. L’esordio è buono. Dal 46′ Colombo 6,5.

Moraca 7,5 – Il gol del raddoppio porta la sua firma in tutto e per tutto: si muove bene, si libera, conquista il rigore e realizza. Nel secondo tempo contribuisce a mantenere alto il ritmo della fase offensiva: in occasione del poker è autrice dell’assist a Visentin. Dall’80’ Proietti SV.

Gomes 8,5 – La migliore per la fase offensiva biancoceleste. Nel primo tempo non segna, ma tra occasioni create, ottime sponde e un pressing inesorabile è una risorsa fondamentale per questa squadra. La rete arriva nel secondo tempo, con un colpo di testa valevole per il tris. Dal 62′ Visentin 9,5 – Un ingresso in campo importante, con la doppietta arrivata con i primi palloni giocati e una perla, per la tripletta con un tiro dal limite. Un impatto fondamentale, il migliore della gara.

Popadinova 7,5 – Ottima partita quella giocata dall’attaccante che sin dai primi minuti ha messo in campo grinta e forza, tanto da recuperare anche dei palloni in una zona bollente del campo. Valori che la spingono anche a sbloccare la gara nel primo tempo, dando così il via alle danze. Dal 62′ Palombi 7,5 – Entra bene anche lei in partita, con un gol arrivato con i primi palloni toccati.

All. Grassadonia 8 – La sua Lazio continua a sognare: una squadra, quella messa in campo, che sin dai primi minuti ha messo in campo la giusta grinta e una fase offensiva importante con cui non si è sottovalutato l’avversario concludendo in porta moltissime volte e arrivando così ai 7 gol finali.

