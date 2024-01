Lazio Women, Visentin: “Prestazione frutto del lavoro che facciamo ogni giorno. Tripletta? Una gioia che non posso descrivere”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio Women torna alla vittoria. Dopo il pareggio per uno a uno di settimana scorsa in casa della Ternana, le ragazze di mister Gianluca Grassadonia hanno affrontato quest’oggi il Ravenna Women, nella 14esima giornata del campionato di Serie B Femminile. Vittoria netta delle ragazze biancocelesti, con un sette a zero andato in scena al Centro Sportivo di Formello. In gol Popadinova e Moraca nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno segnato il proprio nome nel tabellino dei marcatori Gomes, Palombi e Visentin, autrice di una tripletta.

Proprio Noemi Visentin, al termine del match, è intervenuta in zona mista per parlare della gara di oggi, ma anche della classifica delle biancocelesti, che vede la squadra di Grassadonia in testa insieme alla Ternana, con 37 punti raccolti in 14 partite, frutto di 12 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Settimana prossima, sfida di alta classifica in trasferta per la Lazio Women, con le biancocelesti che saranno di scena in casa del Parma. Queste le sue dichiarazioni:

“Sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione. Sulla mia sono molto contenta, emozioni che cercava da tanto. Finalmente oggi sono riuscita a siglare una tripletta, una gioia che non posso descrivere. Sono felicissima.

La prestazione è frutto del lavoro che facciamo ogni giorno. Dobbiamo essere solo orgogliose e continuare a fare così bene. Domenica prossima ci aspetta una partita importante. Dobbiamo cominciare a segnare sempre di più perché i gol alla fine sono importanti.

Classifica? Siamo felici, ma allo stesso tempo sappiamo che non possiamo sbagliare. C’è sia un pro che un contro, però la viviamo ogni giorno lavorando, sacrificandoci, lottando ogni minuto su ogni pallone. Queste siamo noi”.

