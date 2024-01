SERIE A | Il Frosinone batte in rimonta il Cagliari. Tre punti importanti anche per l’Empoli sul Monza

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Prosegue la 21esima giornata del campionato di Serie A. Se quattro incontri sono stati rinviati per disputare l’edizione 2023 della Supercoppa Italiana, altrettanti match si sono già disputati. Nella giornata di ieri, il turno numero 21 di campionato si è aperto con il successo per due a uno della Roma del neo tecnico Daniele De Rossi contro l’Hellas Verona, alle ore diciotto. Mentre nel secondo anticipo, alle 20:45, il Milan ha superato nei minuti di recupero l’Udinese per due a tre, grazie al gol finale di Okafor.

Quest’oggi invece, la 21esima giornata si è aperta con la sfida delle 12:30 tra Frosinone e Cagliari. Vittoria in rimonta per tre a uno per i padroni di casa: vantaggio rossoblù nella prima frazione con Sulemana, mentre nella ripresa Mazzitelli, Soule e Kaio Jorge hanno permesso al Frosinone di tornare alla vittoria. La squadra di Eusebio Di Francesco così, dopo sette gare di campionato senza vittoria, sale a quota 22 punti in classifica, con cinque punti in più rispetto al terzultimo posto occupato dall’Hellas Verona. Il Cagliari di mister Claudio Ranieri invece, resta al 17esimo posto con 18 punti, a più uno sull’Hellas.

Alle ore 15:00 si è disputato il match tra Empoli e Monza. La squadra di casa si è imposta con un netto tre a zero sugli ospiti. Protagonista principale della sfida il centrocampista dell’Empoli Zurkowski, autore di una tripletta tra primo e secondo tempo. Tre punti importanti, in chiave salvezza per l’Empoli, che sale così a quota 16 punti, sempre al penultimo posto ma a meno due dal Cagliari quartultimo. Seconda sconfitta consecutiva per il Monza, che resta all’undicesimo posto con 25 punti.

Alle ore diciotto fischio d’inizio di Salernitana-Genoa, mentre alle 20:45 chiuderà la domenica di Serie A la sfida tra Lecce e Juventus. Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta i quattro match rinviati, che verranno recuperati nel mese di febbraio.

