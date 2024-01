Calciomercato | Alla scoperta di Anwar El Ghazi, l’idea per Sarri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Chi è Anwar El Ghazi, l’esterno d’attacco accostato alla Lazio nelle ultime ore. Calciatore olandese di origini marocchine, nato il 3 maggio 1995 a Barendrecht, nei Paesi Bassi. La sua carriera nel mondo del calcio ha visto crescere il suo nome grazie alle sue abilità eccezionali, dotato velocità, che gli permette di saltare l’uomo. Talento innato nella gestione del pallone, tutto questo condito da una fisicità importate essendo alto 1.88m.

Iniziando il suo percorso giovanile con il Feyenoord, El Ghazi ha presto attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle sue prestazioni notevoli. Nel 2014, ha fatto il salto al primo team del club, debuttando in Eredivisie. Tuttavia, è stato il suo trasferimento all’Ajax nel 2015 che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera.

Con la maglia dell’Ajax, El Ghazi ha vinto diversi trofei nazionali e ha mostrato un notevole contributo in termini di gol e assist. La sua abilità nel dribbling, il suo piede destro potente e la sua visione di gioco lo hanno reso una figura chiave nell’attacco della squadra. Durante la sua permanenza all’Ajax, ha anche avuto l’opportunità di competere in competizioni europee, consolidando ulteriormente la sua reputazione a livello internazionale.

Nel 2017, Anwar El Ghazi ha intrapreso una nuova avventura all’estero, trasferendosi in Inghilterra per giocare nel campionato del Championship con l’Aston Villa. La sua esperienza in terra britannica ha visto alti e bassi, ma è stata caratterizzata da momenti di brillantezza che hanno contribuito al successo della squadra. Nel 2020, El Ghazi ha giocato un ruolo cruciale nella promozione dell’Aston Villa in Premier League.

Grazie alla sua qualità tecnica, la sua presenza fisica e la sua versatilità tattica, Anwar El Ghazi è diventato un calciatore rispettato nel panorama calcistico europeo. Eppure le ultime due stagioni non sono state di valore per il giocatore, sopratutto l’esperienza che lo vede approdare Magonza in Bundesliga. Causa di alcune pubblicazioni pro-Palestina sui social, il giocatore viene sospeso per poi rescindergli il contratto non essendosi scusato per quanto accaduto.

Adesso il calciatore è svincolato, l’idea di portarlo a Roma a parametro zero potrebbe essere interessante. Il profilo incuriosisce e sembrerebbe rispecchiare l’idea calcistica di mister Sarri.

Il tipico giocatore di talento che si è perso lungo il percorso. la Lazio andando a ritroso ne ha avuti molti, riuscendo spesso a farli ritrovare e risplendere, chissà che non sia il turno di El-Ghazi.

