Calciomercato| Ipotesi Kamada lontano dalla capitale già da Gennaio

Avevano preso piede nei giorni scorsi voci che accostavano prepotentemente il centrocampista tedesco Florian Nehaus alla Lazio. Il gioiellino classe ‘97 di proprietà del Borussia Mönchengladbach ha collezionato 15 presenze impreziosite da 3 reti con la compagine tedesca in stagione. All’inizio della sessione di calciomercato, sembrava che Neuhaus stesso avesse manifestato il desiderio di essere ceduto, reo di trovare poco spazio all’interno dei meccanismi della squadra, nonostante essa navighi nelle zone di metà classifica della Bundesliga.

Tuttavia, oggi il direttore sportivo del ‘Gladbach, Nils Schmadtke, sembra aver gettato acqua sul fuoco riguardo le insistenti voci di mercato che accostavano il giocatore alla compagine biancoceleste. In risposta a una domanda sulla possibile partenza di Neuhaus, Schmadtke avrebbe dichiarato categoricamente di non volersi privare del talentuoso centrocampista, affermando con chiarezza: “No, Neuhaus fa parte di questa squadra“, come riportato dalla Bild.

La recente partenza di Basic, andato in prestito secco alla Salernitana, ha creato un vuoto nel centrocampo laziale. Tuttavia, nonostante la mancanza numerica di un tassello in quella zona del campo, la società sembra ora orientata a non voler intervenire sul mercato, indicando la volontà di mantenere intatta la struttura della squadra. L’intenzione sarebbe, al massimo, quella di puntellare il reparto offensivo. L’attacco sta rappresentando in questa stagione il vero tallone d’Achille della Lazio, che non riesce a sbrogliarsi di dosso quello che ormai è diventato a tutti gli effetti un problema: basti pensare che i soli 4 gol di Immobile costituiscono il miglior rendimento individuale a livello di marcature tra i suoi dirimpettai di reparto.

Il mercato invernale continua a riservare sorprese, ma al momento sembra che Neuhaus rimarrà fedele al Borussia Mönchengladbach, complicando eventuali piani della Lazio per il suo acquisto. Resta da vedere se la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, ma al momento il club tedesco fa muro e sembra determinato a conservare le prestazioni del centrocampista tedesco.

