CdS | Colpo d’ala per la Lazio: idea Ikoné. E Gil sogna la chiamata

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio cerca un’ala a buon mercato. Il reparto offensivo della Lazio è al quart’ultimo posto in Serie A per tiri totali (226, 70 nello specchio), ma i numeri contro l’Inter sono stati ancor più allarmanti: i tiri nello specchio sono stati zero. Quando si parla di ala a buon mercato si intende un’ala in prestito con diritto di riscatto, più che obbligo, ma a gennaio queste operazioni sono complicate. Lotito, Fabiani e Sarri sono rientrati in Italia irritati dall’atteggiamento della squadra e in questi giorni dovranno decidere come muoversi sul mercato.

E’ stato smentito il nome di El Ghazi, svincolato dal Mainz. In estate Sarri aveva pensato a Gil del Tottenham: il calciatore è di nuovo a un passo dall’addio avendo giocato solo due volte dal primo minuto e vuole cambiare aria a gennaio. Il Tottenham potrebbe concedere il diritto di riscatto per il 22enne (23 a febbraio); era stato pagato 25 milioni più il cartellino di Lamela, quest’anno ha iniziato con un infortunio, da cui si è ripreso, ma dopo il quale non ha avuto molte occasioni.

Un’altra candidatura è quella di Ikoné della Fiorentina. La viola ha blindato l’esterno e, a meno che non arrivi un’offerta da almeno 10 milioni, non lo lascerà partire. Un paio di mesi fa era uscito il nome di Gnonto, che vuole tornare in Italia, mentre sempre attuale è quello di Rafa Silva. Sarri ne parla da un anno, è in scadenza a giugno, ha 31 anni e il Benfica non vuole farlo partire gratuitamente. Piace ancora Oscar Bobb del City.

Se non si troverà l’ala giusta si metterà in atto il piano B, ovvero la promozione di Sanà Fernandes dalla Primavera e l’acquisto di una mezz’ala. Non potrà essere Alexsander del Fluminense in quanto extracomunitario e non tesserabile a gennaio, quindi bisognerà cambiare obiettivo: a Sarri piacciono Cesare Casadei e Jacopo Fazzini, anche se servirebbe un Milinkovic.

