Il Tempo | Mago senza bacchetta: Luis Alberto da novembre sottotono, serve una scossa

Luis Alberto ha smarrito la bacchetta e l’ultima gara con l’Inter ne è la dimostrazione. Come riporta Il Tempo, da novembre in poi ha sempre giocato sotto la sufficienza e al momento il giocatore più in forma in quella zona del campo è Vecino, per questo lo spagnolo non ha più assicurato il posto tra gli 11 titolari. Contro l’Inter è riuscito a far peggio dei compagni in campo dal primo minuto; doveva fare la differenza, ma non ci è riuscito. Ora che si sta entrando nel vivo della stagione serve il miglior Luis Alberto per centrare gli obiettivi. La Lazio è in corsa per la Coppa Italia, in Champions si richiede un’impresa contro il Bayern Monaco (ieri crollato in casa contro il Werder Brema) e poi c’è la corsa in campionato per aggiudicarsi il quarto posto. Domenica ci sarà lo scontro diretto con il Napoli e servirà una scossa da parte di Luis Alberto per tornare a illuminare e centrare imprese.

Chi invece è sprofondato nelle gerarchie è Kamada. Nonostante siano passati sei mesi, la sua avventura a Roma sembra volgersi al termine. Completamente fuori progetto e impiegato sempre meno, per questo Fabiani sta monitorando il mercato per capire la fattibilità di alcune operazioni. Il primo nome è quello di Fazzini, nonostante Sarri abbia espresso le preferenze per Ferguson e Colpani. Ha la stessa età di Casadei, rientrato al Chelsea e già accostato alla Lazio in estate, ma caratteristiche più offensive e quindi più al caso dei biancocelesti.

Capitolo Lazio-Napoli: in settimana si deciderà sulla presenza o meno di buona parte del pubblico laziale. Dopo la gara di Coppa Italia, il giudice sportivo ha sanzionato i settori Nord per presunti cori razzisti contro Lukaku, ma la società ha presentato il ricorso.

