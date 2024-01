Insulti a Maignan, individuato un tifoso: verrà bandito a vita dallo stadio. Il comunicato dell’Udinese: “ La società conferma il suo impegno contro il razzismo”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Supercoppa Italiana è dell’Inter! L’edizione 2023 della competizione si è disputata a Riyadh, in Arabia Saudita, per la prima volta con la formula a quattro squadre. Infatti quest’anno, alla competizione, hanno partecipato il Napoli, vincitore del campionato di Serie A 2022/2023, l’Inter, vincitore della Coppa Italia 2022/2023, la Lazio, arrivata seconda in classifica nello scorso campionato e la Fiorentina, finalista uscita sconfitta dalla passata edizione della Coppa Italia.

La Finale, andata in scena questa sera, si è conclusa con la vittoria dell’Inter per uno a zero contro il Napoli. Decisivo è stato l’attaccante argentino e Capitano nerazzurro Lautaro Martinez, grazie ad un gol arrivato al primo dei cinque minuti di recupero finali concessi dall’arbitro Antonio Rapuano. Partita combattuta, con la squadra di Walter Mazzarri che, al 60esimo, è rimasta in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione, quindi espulsione, dell’attaccante Giovanni Simeone. Così, l’attaccante argentino, sconterà la squalifica in campionato, nel prossimo turno di Serie A: infatti, Simeone sarà indisponibile per la trasferta di domenica del Napoli allo Stadio Olimpico di Roma, quando alle diciotto affronterà la Lazio.

Per l’Inter è la terza Supercoppa Italiana consecutiva vinta, ottava della propria storia dopo quelle vinte nel 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 e 2022. Più del club nerazzurro è la Juventus, con nove successi, ad aver vinto più Supercoppe Italiane.

Per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi invece, è la quinta Supercoppa Italiana vinta da mister, dopo aver alzato il trofeo in due occasioni da allenatore della Lazio (2017 e 2019) e tre, consecutive, da tecnico nerazzurro (2021, 2022 ed appunto 2023). Un record per Simone Inzaghi che, grazie a questo ennesimo successo, si porta al primo posto della speciale classifica degli allenatori che hanno vinto più volte questo trofeo. Infatti, con cinque Supercoppe Italiane, Simone Inzaghi ha staccato due allenatori italiani fermi a quattro successi, ovvero Marcello Lippi e Fabio Capello. Da calciatore invece, Simone Inzaghi ha conquistato due Supercoppe Italiane, nel 2000 e nel 2009, entrambe da calciatore della Lazio.

