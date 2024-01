Supercoppa Italiana, espulso Simeone contro l’Inter: l’attaccante salterà Lazio-Napoli

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Si sta disputando, a Riyadh, l’edizione 2023 della Supercoppa Italiana, la prima con la formula a quattro squadre. A partecipare sono il Napoli, vincitore della scorsa Serie A, la Lazio, arrivata al secondo posto nello scorso campionato, l’Inter, vincitrice della Coppa Italia 2022/2023 e la Fiorentina, seconda classificata nella competizione Nazionale.

E’ in corso la Finale tra Napoli ed Inter, con il risultato fermo sullo zero a zero. Le due squadre, scorsa settimana, hanno battuto rispettivamente la Fiorentina e la Lazio nelle due Semifinali con lo stesso risultato: il tre a zero del Napoli porta le firme di Giovanni Simeone e Alessio Zerbin, autore di una doppietta, mentre il tre a zero nerazzurro è arrivato grazie ai gol di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu (su calcio di rigore) e Davide Frattesi.

Al minuto cinquantacinque della ripresa, è stato ammonito l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone per aver commesso fallo sul centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Appena cinque minuti dopo, al 60esimo, l’arbitro Antonio Rapuano ha estratto nuovamente il cartellino giallo nei confronti dell’attaccante argentino, per un fallo commesso nei pressi del centrocampo ai danni dell’ex Lazio Francesco Acerbi. Espulsione pesante per la squadra di Walter Mazzari che, oltre all’inferiorità numerica per il resto della partita, visto il regolamento che parla di squalifica da scontare nel prossimo match che si disputerà in campionato, dovrà fare a meno di Giovanni Simeone anche per il prossimo match. Con questa espulsione infatti, Giovanni Simeone sarà costretto a saltare la sfida di domenica contro la Lazio, valida per la 22esima giornata di Serie A. La sfida è in programma alle ore diciotto allo Stadio Olimpico di Roma, con Lazio e Napoli che sono rispettivamente quinta e nona in classifica, con soli due punti di differenza.

In casa Inter invece, è stato ammonito Nicolò Barella, che era nella lista dei diffidati: anche lui salterà così il prossimo match di campionato dell’Inter, ovvero la sfida in casa della Fiorentina in programma domenica sera alle 20:45.

