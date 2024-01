Denuncia anonima di un arbitro di Serie A, il designatore Rocchi: “Problema suo, se ha prove ce le faccia vedere”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Questa sera andrà in onda un servizio de Le Iene in cui un arbitro di Serie A denuncerà il sistema arbitrale italiano. Sportmediaset nel frattempo ha già pubblicato le dichiarazioni integrali del direttore di gara che, rimasto anonimo poiché ancora in attività, ha rivelato al Programma di Italia 1 che “quest’anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al VAR che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori”, errori che “condizionano il buon andamento dei campionati di calcio di Serie A e di Serie B.”

Dopo la denuncia shock, Le Iene hanno contattato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi per permettergli di replicare alle accuse: “Stiamo cercando di spiegare e fare del nostro meglio. Denuncia anonima? Problema suo. Se ha delle prove ce la fa vedere. Nessun problema. Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto e per parlo per le mie responsabilità. Non c’è assolutamente il rischio che dinamiche interne influiscano sui giudizi e sulle votazioni degli arbitri.“

L’inviato de Le Iene, poi, ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni di Rocchi in cui, dopo un contestatissimo Inter-Verona, aveva commentato dicendo che il rigore alla fine al Verona è stato dato, ma sono stati loro ad averlo sbagliato. Questa la risposta dell’ex arbitro: “Noi vorremmo una cosa soltanto, che venissimo valutati per l’errore, basta. Il rispetto sempre per tutti. Non devi pensare soltanto alla serie A. Pensa a un ragazzino che arbitra i giovanissimi, gli allievi, e che può avere un problema e che ha una ripercussione dalla Serie A, tutto qua. Poco rispettoso nei confronti del Verona? No, perché non ho detto assolutamente niente di particolare.”

Infine, un’ultima dichiarazione in merito al VAR: “Se vi prometto trasparenza sul VAR? Totale, ma io l’ho sempre fatto; quindi, non è che vi devo promettere quello che sto già facendo.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: