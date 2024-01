GIUDICE SPORTIVO | Due biancocelesti salteranno il Napoli: stangata per l’Udinese dopo i cori razzisti a Maignan

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Serie A ha vissuto un’emozionante prima parte della 21ª giornata, con risultati sorprendenti e momenti intensi. Oltre alle sfide di campionato, le recenti partite valide per la Supercoppa Italiana hanno alimentato la passione dei tifosi, con l’Inter che ha trionfato ieri sera ottenendo la vittoria del torneo contro il Napoli in finale. A sancire il successo dei nerazzurri ci ha pensato Lautaro Martinez al minuto 91′, con un gol che ha regalato a Simone Inzaghi la quinta Supercoppa, la terza consecutiva per l’Inter. Durante la gara, è stato espulso per doppia ammonizione l’attaccante del Napoli Simeone, che dunque salterà la prossima gara di campionato contro la Lazio in programma domenica 28 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori sanzionati in Supercoppa di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina infatti, sconteranno la propria squalifica nel prossimo turno di Serie A. Tra i nomi che salteranno il prossimo turno, ci sono ben 12 giocatori:

Posch (Bologna)

Calhanoglu (Inter)

Immobile (Lazio)

(Lazio) Zaccagni (Lazio)

(Lazio) Kvaratskhelia (Napoli)

(Napoli) Cajuste (Napoli)

(Napoli) Biraghi (Fiorentina)

Badelj (Genoa)

Frendrup (Genoa)

Paredes (Roma)

Barella (Inter)

Simeone (Napoli)

Le loro assenze creeranno una sfida per gli allenatori nel trovare soluzioni efficaci per coprire queste lacune nelle loro formazioni. Queste assenze potrebbero influenzare gli equilibri delle partite e offrire opportunità a giocatori in panchina di emergere.

Nel frattempo, il Giudice Sportivo ha preso misure decisive contro l’Udinese e la Salernitana in risposta a comportamenti non conformi durante le partite. L’Udinese dovrà giocare a porte chiuse il prossimo match casalingo contro il Monza a seguito di insulti razzisti rivolti al portiere del Milan, un segnale forte contro il razzismo nello sport. La Salernitana, invece, è stata multata per il lancio di oggetti e per non aver impedito l’ingresso di una persona non autorizzata in campo, richiamando l’attenzione sull’importanza di mantenere un comportamento rispettoso durante gli eventi calcistici.

