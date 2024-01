Il Messaggero | Castellanos corre verso il recupero. Difesa, ballottaggio Lazzari-Pellegrini

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio cerca un’ala e chissà che non capiti anche una mezzala d’occasione. Lotito e Fabiani cercheranno di centrare almeno un colpo nel rush finale e stanno valutando ipotesi e occasioni. Una era trapelata già il mese scorso, poi smentita, riguardava il ritorno di Antonio Candreva. Tornerebbe alla Lazio per chiudere la carriera e ha già lanciato diversi segnali. La Salernitana ad oggi non ha intenzione di cederlo, domani chissà. La salvezza è sempre più lontana e non si esclude che qualcosa possa accadere prima del gong della fine del calciomercato. Candreva è legato ai granata fino al 2025, ma ha un ingaggio che peserebbe ancora di più con un’eventuale retrocessione. Se cadesse il vincolo dell’incedibilità, il calciatore potrebbe ottenere lo svincolo e dunque arrivare alla Lazio a zero. Farebbe al caso di Sarri viste le sue caratteristiche, ma che ne sarebbe dell’opera di ringiovanimento della rosa?

A Riyadh circolava anche il nome di Ikoné della Fiorentina. Il francese vuole partire e i viola considerano offerte che partono dai 10 milioni o contropartite. Da ieri i rumors sulla Roma e un possibile scambio con Belotti. Sul mercato ci sono sempre Gil del Tottenham e El Ghazi, svincolato dal Mainz, ma nessuna conferma per lui da Formello. Da Lecce smentiscono i contatti per Strefezza. Per il ruolo di mezzala si era valutato Neuhaus del Borussia Monchengladbach e a Sarri piace Fazzini dell’Empoli, ma Corsi punta a cederlo in estate. Piace anche Casadei. Questa è una settimana chiave per capire cosa può offrire il mercato e cosa si può regalare a Sarri.

Oggi riprendono gli allenamenti a Formello e i contatti tra il tecnico e Fabiani sono quotidiani. Il mister deve affrontare l’emergenza in attacco contro il Napoli: Zaccagni, tra l’altro infortunato, e Immobile sono squalificati, mentre Castellanos spera nel recupero per domenica; inoltre, Felipe, Isaksen e Pedro preoccupano per l’incostanza.

