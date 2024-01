Kamada al centro delle voci di mercato: il Galatasaray su di lui?

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Daichi Kamada a breve si ritroverà a riflettere nuovamente sul suo futuro. In estate da parametro zero aveva scelto la Lazio per vivere da protagonista questa prima parte di stagione e assicurarsi un posto nel suo Giappone per la Coppa d’Asia, ma le prestazioni sottotono e il poco minutaggio in Serie A gli hanno fatto perdere il posto in Nazionale. Eppure il suo approccio con la Lazio è stato positivo: lanciato subito da Sarri per sfruttarne la condizione fisica, in quattro partite da titolare ha subito segnato un gol (contro il Napoli campione d’Itaia) e partecipato alla costruzione di un altro (nel KO contro la Juventus). Dall’arrivo di Guendouzi, però, il giapponese si è gradualmente perso.

Sarri lo stima e riconosce il suo valore, anche se ha ammesso di non riuscire a vedere appieno il suo potenziale. Nonostante ciò, spera di poterlo aiutare a emergere in questa stagione, per il suo bene e quello della squadra. Anche Fabiani si è espresso in merito dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia: “Kamada è mortificato perché non riesce a dare per quello che potrebbe dare. Noi vorremmo tenerlo, ma non prevedo il futuro.”

Daichi, infatti, è arrivato alla Lazio con il contratto di un anno con opzione di rinnovo per i prossimi tre, opzione che deciderà se esercitare alla fine di questa stagione. Questo tipo di contratto rende difficile una sua eventuale partenza a gennaio, ma qualche squadra si è comunque interessata al calciatore. Su di lui hanno chiesto informazioni il Marsiglia e, come riporta Nicolò Schira su X, anche il Galatasaray.

Notizia smentita qualche minuto fa da Alfredo Pedullà sempre sul social di Elon Musk. Il giornalista sportivo ha così pubblicato: “Kamada – Galatasaray: nessun contatto diretto o indiretto con Lazio”, lasciando intendere che, almeno al momento, non si può escludere alcuna pista sul suo futuro.

