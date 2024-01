La Repubblica | Candreva non esclude il ritorno, ma la Salernitana in crisi fa muro

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, domani verrà discusso il ricorso contro la chiusura dei settori Nord dello stadio per Lazio-Napoli di domenica. La decisione del giudice sportivo era stata presa in base ai referti degli ispettori federali relativi al derby del 10 gennaio e l’obiettivo del club è l’annullamento della squalifica o almeno la riapertura dei Distinti, facendo leva sul fatto che né Lukaku né l’arbitro Orsato avevano segnalato nulla, al contrario di ciò che è successo in Udinese-Milan con Maignan.

Nel frattempo, oggi la squadra torna al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Napoli e per rimediare alla figuraccia contro l’Inter. Si spera che Castellanos possa tornare in gruppo per essere utilizzato da titolare domenica, viste anche le assenze di Zaccagni e Immobile per squalifica.

Capitolo calciomercato. Lotito e Fabiani hanno contattato il Benfica per Rafa Silva in scadenza a giugno e Sarri insiste per averlo subito. L’offerta è intorno ai 2,5 milioni, mentre i portoghesi ne chiedono 10. La trattativa è viva ma difficile, proprio come quella di Candreva. Il capitano della Salernitana compirà 37 anni il prossimo mese e ha già giocato in biancoceleste dal 2012 al 2016 (151 presenze e 41 gol in A) e tornerebbe volentieri a casa. La società è in contatto con il suo entourage, ma la Salernitana, in piena crisi di risultati, fa muro. Il problema non è contrattuale, anche perché lo lascerebbe partire a zero per liberarsi dei 4 milioni d’ingaggio, ma tecnico-ambientale: Candreva è il migliore della rosa e un eventuale divorzio alimenterebbe la rabbia dei tifosi, vista anche la situazione in classifica.

A proposito di giocatori che possono arrivare a parametro zero, resta valida la candidatura di El Ghazi, ormai svincolato dall’Ajax per motivi politici, mentre tra chi può arrivare in prestito è ancora in ballo il nome di Bryan Gil del Tottenham.

