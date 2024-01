Lazio-Napoli, quanti assenti da entrambe le parti: nove per Mazzarri, due (e altrettanti in bilico) per Sarri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Lazio-Napoli è il big match della 22esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci dalla Supercoppa Italiana in Arabia, ma se la Lazio è uscita alla semifinale venerdì, il Napoli è arrivato a giocarsi la finale ieri, tornando in Italia con la medaglia d’argento. E’ stata una Supercoppa particolare, perché per la prima volta si è trattato di un mini-torneo a 4 squadre (prime due classificate del campionato e le due finaliste della Coppa Italia) e anche il regolamento è stato diverso dal solito. Le nuove regole sulle ammonizioni ed espulsioni, infatti, prevedevano che: 1) un giocatore diffidato ammonito nella 20esima giornata avrebbe saltato la partita successiva alla Supercoppa e non il torneo; 2) durante le partite di Supercoppa, se un giocatore diffidato avesse preso un cartellino avrebbe saltato la partita di campionato e non la finale di Supercoppa. In poche parole, i cartellini rimediati prima e durante il torneo si sarebbero scontati in campionato. Questo è il motivo per cui a Lazio-Napoli ci saranno tanti assenti.

Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni e Immobile, entrambi diffidati che hanno preso il quarto cartellino giallo contro il Lecce. Immobile, infatti, ha giocato la sfida di Supercoppa contro l’Inter e avrebbe dovuto farlo anche Zaccagni, ma si è fermato nel riscaldamento a causa dell’infortunio all’alluce rimediato contro l’Udinese. Parlando di infortuni, sono a rischio anche Castellanos e Patric. L’argentino è alle prese con un problema muscolare dal derby del 10 gennaio, ma in questi giorni si dovrebbe sapere di più sulle sue condizioni. Sarri spera di poterlo riavere in gruppo a breve, altrimenti dovrà ridisegnare l’attacco mettendo nuovamente Felipe Anderson come falso nueve. Patric, invece, è ancora alle prese con la contusione alla spalla. Sarà a disposizione contro il Napoli, ma non verrà rischiato fino a che il dolore non sarà solo un ricordo.

Per il Napoli, invece, la situazione assenti è più critica. Sono nove i giocatori di cui Mazzarri deve fare a meno per la trasferta a Roma e altri quattro sono in bilico. Tornando alla questione cartellini, mancheranno Kvaratskhelia, Cajuste (ammoniti in campionato) e Simeone (espulso in Supercoppa). Meret, Olivera, Natan e Traore sono alle prese con i rispettivi infortuni e con ogni probabilità non recupereranno per domenica. Infine, Osimhen e Anguissa sono impegnati in Coppa d’Africa. Poi ci sono quattro le cui condizioni saranno valutate in settimana: Mazzocchi, Politano, Demme e Mario Rui, usciti acciaccati dalla Supercoppa.

