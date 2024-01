PRIMAVERA TIM CUP | Data e orario della Semifinale tra Lazio e Torino

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Prosegue la stagione della Lazio Primavera. Il pareggio per due a due di sabato scorso, arrivato in casa dell’Hellas Verona nella 18esima giornata del campionato Primavera 1, ha portato i biancocelesti a quota trenta punti, al quinto posto in classifica con tre punti di distanza dal secondo posto occupato dal Torino e sette dalla vetta occupata dall’Inter.

La Lazio Primavera di Stefano Sanderra, lo scorso dieci gennaio, si è qualificata anche alle Semifinali di Primavera Tim Cup, superando in rimonta per due a uno il Napoli ai Quarti di Finale. Un percorso quello della squadra biancoceleste che è iniziato ai Trentaduesimi di Finale della competizione, con il successo per due a zero contro il Cosenza. Successivamente, la Lazio Primavera ha superato il Frosinone ai Sedicesimi di Finale, vincendo ai calci di rigore per cinque a quattro, la Juventus per uno a zero negli Ottavi di Finale e appunto il Napoli nel turno successivo.

I biancocelesti di mister Sanderra affronteranno il Torino nelle Semifinali, in due match, andata e ritorno. Il Torino, a differenza della Lazio Primavera, ha iniziato il suo percorso in Primavera Tim Cup agli Ottavi di Finale. Vittoria interna per tre a due contro l’Udinese per accedere ai Quarti di Finale, in cui ha affrontato la prima in classifica in Primavera 1, ovvero l’Inter. Sempre tra le mura amiche, il Torino ha superato i nerazzurri per uno a zero, accedendo così alle Semifinali.

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, sono state annunciate le date e gli orari delle Semifinali tra Lazio e Torino: la sfida d’andata si disputerà in casa dei biancocelesti, più precisamente mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00, mentre la gara di ritorno, in casa dei granata, si giocherà mercoledì 21 febbraio, sempre alle ore 14:00.

Dalla parte opposta del tabellone, la Semifinale che decreterà l’altra finalista oltre ad una tra Lazio e Torino, vedrà affrontarsi Fiorentina e Roma.

