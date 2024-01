Si prospetta un mese e mezzo di fuoco per la Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

A partire dalla sfida contro il Napoli in programma questa domenica fino al 5 marzo, quando i ragazzi di Maurizio Sarri affronteranno la trasferta all’Allianz Arena di Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Lazio affronterà molte delle sue dirette concorrenti, eccezion fatta per il Cagliari, ed in più si giocherà il doppio scontro contro il Bayern, insomma un vero e proprio tour de force.

Il mese infernale parte questa domenica, 28 gennaio alle 18.00, all’Olimpico quando la Lazio affronterà il Napoli, appena uscita dalla finale di Supercoppa persa per 1-0 contro l’Inter. Una sfida con numerose incognite e sulla carta apertissima ad ogni variabile a partire dagli squalificati, passando per le condizioni fisiche (entrambe le squadre sono reduci dalla gita a Ryiad), per finire poi con i vari infortuni. Al netto delle difficoltà la Lazio dovrà comunque interpretare la gara nel migliore dei modi per dimenticare subito la figuraccia di Coppa e per tenere a debita distanza i campani, che attualmente militano a due lunghezze di distanza in classifica.

Il turno seguente, in pr0gramma domenica 4 febbraio alle 18.00, si vola a Bergamo contro l’Atalanta, che seppur nel recente passato sia stata una trasferta che ha pagato sotto l’aspetto delle vittorie e del bel gioco riserva sempre dei rischi altissimi. Le due squadre, inoltre, attualmente hanno gli stessi punti (33) in classifica occupando la quinta casella.

Sabato 1o febbraio alle 15.00 ci sarà un altro turno in trasferta, seppur sulla carta più abbordabile con la Lazio che farà visita al Cagliari. Doveroso sottolineare il “sulla carta” perché i sardi si stanno giocando la salvezza ed in casa daranno il massimo, inoltre in questa stagione, a differenza della scorsa, i ragazzi di Mister Sarri stanno dando meno certezze lontani dalle mura amiche, il che rende tutto più incerto e complicato, per non dimenticare il fatto che sarà la sfida precedente all’ottavo di finale di Champions, Immobile e compagni dovranno essere dunque bravi a non farsi distrarre dall’impegno probante del mercoledì successivo.

Eccoci giunti dunque a mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, quando i biancocelesti ospiteranno per la gara di andata degli Ottavi di Champions League, i pluricampioni del Bayern Monaco. Gara esaltante, che non permette alcun margine di errore.

Se speravate che il peggio fosse finito, si può tranquillamente dire che in realtà sia appena iniziato, infatti, alle 12.30 di domenica (sarà contento Sarri…) 18 febbraio, la Lazio ospiterà il Bologna, vera rivelazione del campionato. Non sappiamo ancora se la sua favola sia destinata a continuare, ma ad ogni modo ci si dovrà vendicare della sconfitta del Dall’Ara.

Poi i biancoazzurri giovedì 22 febbraio andranno a Torino, per vedersela con i ragazzi di Juric, per recuperare il turno saltato a causa della Supercoppa, altra sfida senza dubbio probante e complicata, con Juric che ha sempre messo in grande difficoltà Sarri.

Infine, le ultime 3 partite di questo ciclo portano la Lazio ad un finale di tappa in salita, degno del Tourmalet al Tour de France: Lunedì 26 febbraio alle 20.45 si andrà a Firenze contro la Fiorentina, attualmente quarta; Venerdi 1° marzo ospiteremo il Milan, terzo, e per concludere il 5 marzo si volerà a Monaco per il ritorno degli ottavi di Champions.

Si prospetta dunque un vero e proprio mese infuocato e decisivo per il prosieguo della stagione.

