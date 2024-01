SOCIAL| Il ricordo di un bomber biancoceleste per Gigi Riva

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Ieri il calcio italiano è stato scosso dalla notizia della tragica scomparsa di Gigi Riva, leggenda italiana e simbolo di un calcio che resta purtroppo per noi solo un passato. Tante figure del mondo calcio hanno voluto omaggiare l’uomo e il calciatore con un sentito ricordo, molti interpreti del recente passato, infatti, anche se non lo hanno potuto vedere giocare o ne hanno solo un lontano ricordo, ne hanno però potuto apprezzare le qualità soprattutto in Nazionale. Infatti Gigi Riva dopo aver conquistato un Europeo ed un secondo posto al Mondiale oltre ad essere il miglior marcatore, con 35 gol segnati in 42 presenze, è anche stato team manager dal 1990 al 2013, proprio in questa occasione molte delle recenti leggende del Calcio Italiano ne hanno conosciuto lo spessore.

Per l’appunto sono state molte le dichiarazioni d’affetto e di ricordo per “Rombo di Tuono” da Baresi a Cannavaro, fino agli attuali protagonisti della Nazionale: CT Spalletti e il Capo Delegazione Gianluigi Buffon. Tra questi non si è esentato dal ricordarlo una leggenda della Lazio, Mr. “segna sempre lui”, Beppe Signori, che con un post sui proprio profili social ne ha omaggiato il ricordo ringraziandolo per tutti i consigli ricevuti dalla Leggenda durante la sua carriera e soprattutto in Nazionale. Nella didascalia del post Instagram di Signori si legge: “Onorato e orgoglioso di averti conosciuto, grazie per tutti i consigli che mi hai saputo dare. Riposa in pace Gigi”.

Nel mondo Lazio non solo Signori ha ricordato la Leggenda del Cagliari, in molti, come Giancarlo Oddi e Bruno Giordano, hanno voluto ricordare “Rombo di Tuono” con parole di affetto e gratitudine. In un calcio ormai mercenario, Riva resterà per sempre un modello per chiunque voglia approcciarsi al gioco più bello del mondo.

Ecco il post Instagram di Signori:

