Calciomercato Lazio| Di Marzio, biancocelesti su Bernardeschi e Cambiaghi

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio con un post sui propri profili social, la Lazio si starebbe muovendo per tentare di rinforzare il proprio reparto d’attacco. I nomi fatti questa sera da Di Marzio sono Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto FC e Nicolò Cambiaghi di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito all’Empoli.

Per quanto riguarda Bernardeschi si sta valutando un eventuale prestito di 6 mesi con l’ala del Toronto FC che sarebbe pronta a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia e vestire la maglia biancoceleste anche per giocarsi le proprie carte in vista dell’Europeo di questa estate. Bernardeschi, classe ’94, è già stato allenato ai tempi della Juventus da Maurizio Sarri con il quale collezionò 38 presenze tra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia e Champions League) siglando 2 reti e 3 assist. Nelle sue otto stagioni in Serie A, Federico Bernardeschi ha ottenuto 206 presenze, siglando 22 gol e fornendo 25 assist dimostrando grande duttilità sapendo spaziare su tutto il fronte d’attacco.

Situazione diversa, invece, quella che riguarda Nicolò Cambiaghi, infatti stando a quanto riportato da Di Marzio, la Lazio avrebbe presentato all’Atalanta un’offerta di 8 milioni, la quale però sarebbe stata ritenuta insufficiente. L’ala bergamasca attualmente in prestito all’Empoli di Davide Nicola in questa stagione è ancora a secco di gol avendo fornito però 3 assist per i suoi compagni. Nella scorsa stagione, invece, sono state 6 le reti all’attivo e 5 gli assist; anche lui è stato impiegato, nella sua giovane carriera (è un classe 2000), su tutte le zone offensive, mostrando una buona duttilità.

Questo ciò che ha scritto Di Marzio su Instagram: “La Lazio sta valutando la pista che porterebbe a Federico Bernardeschi. I biancocelesti hanno anche fatto un’offerta da 8 milioni di euro all’Atalanta per Nicolò Cambiaghi: la Dea, però, chiede di più.”

