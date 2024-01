Il Messaggero | Mercato Lazio, El Ghazi e Rafa Silva nel mirino. Candreva si propone, Lotito dice no

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il mercato invernale tiene banco in casa Lazio, anche se al momento non ci sono conferme da Formello sui possibili innesti. Stando però a quanto riporta Il Messaggero, a differenza del passato, quest’anno c’ê la sensazione che il club stia valutando qualche sorpresa da portare a Roma a gennaio.

Prima si parlava solo dell’esterno, ma poi si è aggiunta la mezzala. Idee comunque ancora poco chiare, motivo per il quale continuano a spuntare valanghe di profili. Quello più in voga è Candreva, il grande ex che si sta proponendo. Le qualità sono indubbie, ma la carta d’identità non mente. I 37 anni in arrivo cozzano con la politica di ringiovanimento del club, per questo a Formello non ne vogliono sapere. È stato proposto (e valutato) El Ghazi, si è vociferato di Ikoné (mai in corsa e ora accostato alla Roma), ma molti altri nomi sono ancora nascosti nel taccuino di Fabiani. Il ds è alla ricerca di un’occasione che potrebbe essere lo stesso Rafa Silva (uno dei pupilli di Sarri vista la scadenza di contratto a giugno, peccato che è prevista un’asta per lui nei prossimi mesi). L’identikit della società è comunque un calciatore più giovane del portoghese, per questo tra i sogni estivi è spuntato Gudmundsson, dal valore di almeno 25 milioni per il Genoa. Tornando al presente invece, di pari passo con l’esterno procede la ricerca della mezzala. Fazzini piace, ma è difficile da prendere già a gennaio.Sotto osservazione ci sono anche i giovani Girma e Dwomoh, ma se il rischio dell’uscita di Ka-mada dovesse concretizzarsi, allora si vilerebbe su un profilo più esperto In uscita invece dopo Basic resta ancora Kamenovic da piazzare.

