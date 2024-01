Lazio-Milan, un anno da quel 4-0: il ricordo della società – VIDEO

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Scacciare le scorie della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e ricalibrarsi sul campionato dove prosegue la marcia verso la Champions League. Contro il Napoli è uno scontro diretto dal duplice significato, la vittoria farebbe aumentare il distacco dagli uomini di Walter Mazzarri e garantirebbe alla Lazio il vantaggio nello scontro diretto. Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le squalifiche di Mattia Zaccagni e Ciro Immobile a cui si aggiunge la gestione fisica di Gustav Isaksen e Valentin Castellanos. L’esterno danese ha ancora il piede destro fasciato dalla sfida contro l’Udinese, sta migliorando ma non è ancora tornato al 100% della condizione. Diverso invece il discorso per il centravanti argentino ex Girona, la lesione muscolare è stata completamente riassorbita come testimonia il lavoro in campo di ieri. Nel doppio allenamento di oggi erano entrambi regolarmente in campo e vogliono esserci dal primo minuto contro gli azzurri. La certezza si chiama sempre Felipe Anderson, pronto a spostarsi al centro o sulla sinistra in caso di necessità. Con il brasiliano falso nueve toccherebbe nuovamente a Pedro. A centrocampo ha recuperato Rovella dal pestone subito prima dell’Inter e sarà confermato in cabina di regia, Guendouzi è intoccabile mentre Luis Alberto si riprende la maglia da titolare con Vecino in panchina. Dietro sono poche le possibilità di recuperare Patric per il guaio alla spalla che si porta dietro dallo scontro aereo con Lucca a Udine, rimane però d proprietà spagnola la difesa con Mario Gila ad affiancare Alessio Romagnoli. Il ballottaggio che non dipenderà da questioni fisiche riguarda i terzini con Manuel Lazzari e Luca Pellegrini, in base alla decisione dell’allenatore toscano verrà poi stabilita la fascia di competenza per Adam Marusic. Domani scattano le prove tattiche nel centro sportivo con i dubbi che cominceranno ad essere sciolti. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Bergamo contro l’Atalanta, in diffida ci sono: Cataldi, Pellegrini, Rovella e Vecino.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: