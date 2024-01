Lazio-Napoli, la Curva Nord resta chiusa: i precedenti

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha oggi respinto il ricorso presentato dalla Lazio in merito alla chiusura dei Settori Nord dello Stadio Olimpico durante la gara Lazio-Napoli. Fortunatamente la società capitolina si è subito attivata per permettere agli abbonati di andare a vedere comunque la partita trasferendosi in Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario, pagando un sovrapprezzo che a seconda dei settori va dagli 11€ ai 32€. Ma quali sono gli ultimi precedenti di questo provvedimento e soprattutto in queste occasioni quale risultato ha ottenuto la Lazio?

Il caso più recente è senza dubbio quello di Lazio-Empoli dello scorso anno: era l’8 gennaio 2023 quando in seguito ai presunti cori razzisti contro Banda e Umtiti, partiti dal settore ospiti laziale durante la precedente trasferta di Lecce, la Procura comminò la chiusura dell’intera Curva Nord. In quell’occasione la partita terminò per 2-2 con quella fatale rimonta subita dalla Lazio nei minuti finali, che fecero uscire la squadra tra i fischi.

Seconda in ordine di tempo risale la partita del 2019 contro il Celtic valida per i gironi di Europa League, quando fu disposta dalla UEFA la chiusura parziale della Curva Nord (settori 46-47-48-49) in seguito a dei saluti romani fatti da alcuni tifosi durante Lazio-Rennes. In quel frangente il tifo organizzato si trasferì in Tribuna Tevere, ma non fu sufficiente ad evitare la sconfitta per 1-2.

Ma ancora peggiore fu il caso del 2017 quando fu disposta la chiusura della Curva Nord per ben due giornate (già sotto diffida) in seguito ai comportamenti di alcuni tifosi durante Lazio-Sassuolo. Le due gare a cui il tifo biancoceleste dovette rinunciare furono Lazio-Cagliari del 22 ottobre 2017 e Lazio-Fiorentina del 26 novembre 2017, inizialmente doveva essere pagata la squalifica durante Lazio-Udinese del 5 novembre , ma poiché quella partita fu rinviata per un nubifragio su Roma, la squalifica fu fatta scontare contro la Fiorentina. Contro il Cagliari la Lazio vinse con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Immobile e il gol di Bastos; contro i Viola invece il match terminò 1-1, con il pareggio della Fiorentina su rigore al 90+4′.

