Lazio-Napoli, la decisione sul ricorso della società biancoceleste: il comunicato ufficiale

Manca sempre meno al ritorno in campo per la Lazio. Dopo la sconfitta nella Semifinale di Supercoppa Italiana, arrivata per tre a zero contro l’Inter, vincitore poi del trofeo, il prossimo impegno della squadra di Maurizio Sarri sarà nel campionato di Serie A. Domenica 28 gennaio, alle ore diciotto, i biancocelesti scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare il Napoli. Il match sarà valido per la 22esima giornata di campionato, con Lazio e Napoli distanti solamente due punti, con i biancocelesti quinti in classifica mentre la squadra di Walter Mazzarri si trova al nono posto.

La gara di domenica allo Stadio Olimpico di Roma sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Berti e Moro, con Sacchi che sarà il quarto uomo, mentre al V.A.R. (Video Assistant Referee) ci sarà Irrati e Paterna come A.V.A.R. (Assistant Video Assistant Referee).

L’arbitro Daniele Orsato ha già diretto la Lazio in 49 occasioni e, la partita contro il Napoli di domenica, sarà il 50esimo incrocio. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest’ultime è a favore della Lazio: ventidue sono stati i successi da parte della squadra biancoceleste, quindici invece le sfide terminate in parità, mentre le sconfitte della Lazio sono dodici. In questa stagione, l’arbitro Orsato ha diretto la Lazio in due occasioni: nell’ottavo turno di Serie A, il fischietto di Schio ha arbitrato il match casalingo dei biancocelesti vinto per tre a due contro l’Atalanta, mentre il dieci gennaio Orsato ha diretto il Derby della Capitale tra Lazio e Roma nei Quarti di Finale di Coppa Italia, con un altro successo biancoceleste, questa volta per uno a zero.

Con il Napoli invece sono 51 i precedenti dell’arbitro Orsato: diciotto i successi, sedici i segni “X” e diciassette le sconfitte. Infatti, Napoli e Lazio sono, rispettivamente, la prima e la seconda squadra che, in carriera, l’arbitro Daniele Orsato ha più arbitrato.

