Leggo | Lazio, Sarri spuntato: domenica col Napoli quattro diffidati

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Nomi e suggestioni, a mercato aperto, non mancano mai. In casa Lazio si è parlato nei giorni scorsi del possibile ritorno di Antonio Candreva: una possibilità che i tifosi hanno accolto di buon grado, ma che non va di apri passo con il processo di ringiovanimento che vuole effettuare la società biancoceleste. Quando ancora quindi è tutto da valutare, i tifosi provano a convincere il presidente Lotito ed il ds Fabiani.

Come si legge infatti su La Repubblica, i sostenitori laziali dicono ‘sì’ al ritorno fantasista ora alla Salernitana. Nei vari sondaggi lanciati nelle radio e nei siti biancocelesti, la stragrande maggioranza non ha dubbi: “Magari”; “Antonio, ti vengo a prendere io!”; “Assolutamente sì, subito!”; “Sa giocare al calcio, quindi sì”, “Almeno avremmo uno bravo a calciare in porta”. Queste alcune risposte dei fan al quesito su Candreva.

In realtà però la situazione con la Salernitana non si è sbloccata, il club granata, anche per via della posizione delicata di classifica, per il momento non libera il suo giocatore migliore e la Lazio non sta forzando la mano. Però, si legge, l’operazione è viva e va seguita con attenzione.

Il ritorno di Candreva sarebbe utili ai biancocelesti, ma tutto dipenderà dal progetto che la società vorrà mettere in piedi. Anche di recente Sarri ha parlato della possibilità di ripartire dai giovani, questo quindi esclude movimenti di mercato a gennaio ed implica una pianificazione dettagliata per la sessione estiva. Tutto ancora è da valutare, la società sta lavorando comunque per cercare eventuali innesti in grado di dare una mano da qui a fine stagione per il raggiungimento della zona Champions, un obiettivo non facile visto l’avvio dei capitolini e la concorrenza agguerrita, ma che la Lazio ha dimostrati di volere a tutti i costi, rialzando la testa in campionato in queste ultime settimane.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: