CdS | Lazio, Rafa Silva in salita: il Benfica vuole 8 milioni. Candreva opzione dal 31 gennaio

La Lazio sta valutando un attaccante esterno di piede sinistro, un profilo segreto. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo nome non sarebbe ancora uscito e resta nel limbo in attesa di capire se la società affonderà il colpo o meno entro la fine del calciomercato. Da Formello suggeriscono prudenza: non ci sarebbe il giocatore adatto per rinforzare l’organico di Sarri, che comunque aspetta un ritocco. Gli ultratrentenni non attraggono, ma la corsa Champions e la doppia semifinale di Coppa Italia, senza parlare del Bayern, dovrebbero giustificare un intervento della società sul mercato.

Ieri in serata sono emersi due nuovi nomi. Il primo è quello di Federico Bernardeschi, già accostato alla Juve e alla Roma, che spinge per lasciare Toronto e tornare in Italia. Il secondo è quello di Nicolò Cambiaghi, dell’Atalanta ma in prestito all’Empoli, per cui sarebbero stati offerti 8 milioni di euro. C’è ancora traccia di Rafa Silva: il 30enne, 31 a maggio, è in scadenza e può essere preso a giugno a parametro zero. Sa giocare da esterno o da prima punta, un eclettico di livello internazionale. Sarebbe d’aiuto alla causa della Lazio che ultimamente ha difficoltà a creare occasioni. Il Benfica vuole trattenerlo fino alla fine e Lotito ha intenzione di offrire non più di 3 o 4 milioni per averlo a gennaio, mentre il club portoghese ne chiede 8.

Per quel che riguarda gli altri nomi: Ikoné ha perso forza, El Ghazi si è appena svincolato dal Mainz ma da Formello non ci sono conferme, Gil pare destinato a restare in premier. Il Corriere dello Sport cita i nomi di Martial del Manchester United, di Sarabia (Wolverhampton) e Ocampos del Siviglia, ma solo come lista di giocatori con determinate caratteristiche, non perché ci sia qualcosa di fatto.

Resta sempre viva comunque l’opzione Antonio Candreva. Fabiani ci aveva pensato due mesi fa, ma Sabatini è dell’idea che perderlo ora significherebbe certificare la retrocessione. Sarebbe diverso se la richiesta arrivasse dal calciatore, inoltre in caso di retrocessione potrebbe svincolarsi.

