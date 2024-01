CdS | Sarri sorride: c’è il Taty per battere il Napoli

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riporta il Corriere dello Sport, El Taty Castellanos sembra essere recuperato per la sfida contro il Napoli. Viste le assenze di Immobile e Zaccagni per squalifica, il suo rientro è fondamentale per l’importanza della gara. La rincorsa è partita ieri pomeriggio: la mattina è stato gestito e poi alle 15 è rientrato in gruppo con tanto di prove tattiche svolte con i compagni. Con le difficoltà del reparto offensivo, il suo rientro era diventata questione di giorni, specialmente dopo i controlli svolti al rientro dalla Supercoppa in Arabia.

Domenica ci sarà un centravanti di ruolo anche grazie al protocollo riabilitativo proseguito a Riyad, quando è partito con la squadra nonostante non fosse schierabile per l’infortunio. Si era fatto male al derby di Coppa Italia, rimediando una lesione di basso-medio grado all’adduttore sinistro proprio mentre stava ritrovando spazio e fiducia. Ha sentito il muscolo tirare a inizio gara, ma la posta in palio lo ha spinto a sforzare e, forse, ad aggravare lo stop. Dopo soli 18 giorni però riesce di nuovo a rispondere presente e adesso dal Taty ci si aspetta una marcia in più. Non gli manca la cattiveria, serve più cinismo sotto porta perché gli errori lo hanno innervosito e condizionato nel rendimento. La partita col Frosinone ha rappresentato la svolta dal punto di vista emotivo visti il gol e l’assist.

I 2 gol segnati fino ad ora (Frosinone, appunto, e Atalanta) sono un bottino troppo povero per aiutare la Lazio, sia con che senza la presenza di Immobile. Sarri pretende più continuità e freddezza sotto porta, ma comunque il suo acquisto non è mai stato messo in discussione né dal tecnico né dalla società. Domenica ci sarà un’altra occasione: contro il Napoli può tornare a incidere e confermare quanto di buono confermato nei giorni che hanno preceduto l’infortunio. Mancano sole tre sedute per farsi trovare al top alla guida dell’attacco contro la squadra di Mazzarri.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: