FORMELLO – Iron Felipe Anderson, il brasiliano pronto a spostarsi a sinistra nel tridente

Maurizio Sarri riparte delle certezze: Felipe Anderson non si tocca dal tridente offensivo, il brasiliano è un pupillo del tecnico ed è convinto può aiutare la squadra a mantenere il ritmo visto in campionato in questo 2024. Oggi pomeriggio è stato provato sul lato sinistro del tridente offensivo insieme a Valentin Castellanos e Gusta Isaksen. Il numero 7 si adatta quindi ai compagni in quel reparto offensivo che prende quota in vista della sfida contro il Napoli di Walter Mazzarri. Ulteriore segnale confortante è il recupero dell’argentino, la lesione muscolare accusata durante il derby di Coppa Italia contro la Roma è stata riassorbita ed è pronto a tornare. L’ex Girona vuole riprendere da dove ha lasciato andando a rimpiazzare lo squalificato Ciro Immobile. Questo comporta la rinuncia a Pedro, lo spagnolo è apparso in calo nelle ultime uscite ma dovrà tirare fuori tutta la sua classe a partita in corso. Domenica sarà un appuntamento importante anche per Luis Alberto, è in vantaggio nel duello con Matias Vecino per riprendersi il palcoscenico dello stadio Olimpico in un appuntamento così importante. Il numero 10 deve dare una risposta dopo alcuni mesi di alti e bassi con l’uruguaiano pronto ad entrare a gara in corso. Intoccabile Guendouzi mentre Rovella è completamente ristabilito dal problema alla caviglia accusato in Arabia Saudita alla vigilia della partita contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dietro rimane il dubbio fra Manuel Lazzari e Luca Pellegrini, rimane in vantaggio l’ex Spal con Adam Marusic pronto a traslocare sulla corsia mancina. Al centro niente da fare per Patric, il fastidio alla spalla rimediato a Udine lo sta tormentando e lo mette in dubbio anche per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta della prossima settimana. Sarà quindi Mario Gila ad affiancare Alessio Romagnoli davanti Ivan Provedel. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Bergamo contro l’Atalanta, in diffida ci sono: Cataldi, Pellegrini, Rovella e Vecino.

