Il Messaggero | Lazio, tutto su Felipe e rispunta Cambiaghi. Trattativa per uno sponsor saudita

La Lazio si aggrappa ad Anderson a tempo determinato. Magari fino a giugno, ma per ora è bene limitarsi a domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Napoli. Viste le squalifiche di Immobile e Zaccagni (che combatte con un infortunio all’alluce e ieri si è recato alle Terme della Ficoncella per accelerare la guarigione), in attacco restano il brasiliano, Isaksen e Pedro. Castellanos è tornato in gruppo e può considerarsi recuperato, ma non è sicuro che possa partire dall’inizio né se reggerà 90 minuti. Felipe in caso può giocare sia da esterno che da falso nueve. Sulla fascia fu decisivo all’andata, accendendosi all’improvviso: prima l’assist per il tacco di Luis Alberto, poi quello per il diagonale di Kamada. In totale si contano 5 assist contro il Napoli, unica big a cui però non ha mai segnato, insieme alla Juve.

Proprio la Juve sembra essere la sua prossima destinazione. Lotito sa da novembre che la sorella-manager Juliana ha trovato un accordo da 4 milioni con i bianconeri a parametro zero, ma finora non ha alzato la sua offerta da 3,5 milioni, bonus compresi. In Arabia ha provato a convincere l’attaccante senza provare alcun rilancio, ma nulla è escluso. Per non farsi trovare impreparata, però, la Lazio si sta affrettando per sostituirlo. Sarri chiede Rafa Silva da due anni e ora è l’occasione giusta vista la scadenza del suo contratto a giugno. Candreva e Bernardeschi si offrono di continuo ma trovano muro, El Ghazi è stato proposto. Fabiani valuterà tutte le occasioni ma deve pensare ancjhe al futuro. Serviranno due esterni, vista anche l’imminente partenza di Pedro. Per Colpani i dialoghi col Monza si sono fermati davanti alle cifre richieste, mentre quelli per Gudmundsson sono più recenti anche se pure qui servono 30 milioni. E’ stato approfondito il discorso per Cambiaghi, anche se l’Atalanta ha già respinto l’offerta di 8 milioni.

Capitolo sponsor. in Arabia Lotito avrebbe avviato una trattativa con uno sponsor saudita: sarebbe una svolta clamorosa sulle maglie della Lazio.

Il Messaggero

