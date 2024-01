Lotito a Tag24: “Bernardeschi? Non so nulla…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio è rimasta l’unica squadra della Serie A, insieme a Cagliari e Torino, a dover ancora intervenire in questa finestra di calciomercato invernale. In vista dei vari impegni che la compagine biancoceleste dovrà affrontare nei prossimi mesi (semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, ottavi di Champions League contro il Bayern e quarto posto da centrare in campionato) sembra una scelta alquanto discutibile.

In ogni caso, da ieri sera, fonte Sky Sport, ha preso sempre più insistentemente voce un possibile interesse della Lazio per Federico Bernardeschi, ala offensiva classe 94 attualmente in forza al Toronto FC. Ai microfoni di Tag24.it è intervenuto il Presidente biancoceleste Claudio Lotito che, alla domanda su un ipotetico interesse per l’ex Juve ha dichiarato:

“Bernardeschi? Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla….“.

Smentite di circostanza o verità? Non siamo tenuti a saperlo, certo è che a cinque giorni dalla fine del calciomercato la casella acquisti risulta vuota. In attacco nel corso di questa stagione si stanno verificando i problemi più grandi, caratterizzati da una carenza di efficacia. In particolare, c’è un dato su tutti che sta suscitando preoccupazione tra i tifosi biancocelesti: la Lazio è quartultima per tiri effettuati, oltre ad essere la decima squadra della Serie A per reti segnate, con soli 24 gol. In questi giorni si sta parlando di un possibile rinforzo in attacco, anche in vista dei partenti Pedro e Felipe Anderson, ed è ciò che servirebbe per rinforzare un reparto in forte difficoltà. Rafa Silva non prende quota, Cambiaghi se ne parla da ieri sera, Bernardeschi smentito, non resta che attendere.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: