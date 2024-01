Tanti auguri a Marco Parolo! L’ex biancoceleste spegne oggi 39 candeline

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’ex giocatore e cuore pulsante del centrocampo biancoceleste Marco Parolo compie oggi 39 anni. “Marcolino” da Gallarate ha collezionato in totale 265 presenze con la maglia biancoceleste, impreziosite da 39 reti in tutte le competizioni. Ha inoltre contribuito alla vittoria di 2 Supercoppe italiane (2017; 2019) e di una Coppa Italia (2018-2019).

Dal 2014 al 2021, data del suo ritiro dal calcio giocato, ha rappresentato un perno fondamentale in mezzo al campo dimostrandosi un vero e proprio jolly per tutti gli allenatori e compagni di squadra che si sono susseguiti nel corso degli anni: ha esordito con Pioli nella sua prima stagione in biancoceleste andando addirittura in doppia cifra, per poi restare titolare sotto la guida di Inzaghi per molti anni.

Oggi Parolo si ritrova a lavorare sempre nel mondo del pallone, ma nelle vesti di telecronista per la piattaforma Dazn, lavoro che per altro gli riesce egregiamente. L’ex centrocampista è sempre rimasto molto legato ai colori biancocelesti, lasciandosi spesso andare in vere e proprie dichiarazioni d’amore, come quando in occasione del compleanno della società nel 2020 dichiarò: “L’essere laziale è diventato qualcosa di radicale. Parliamo di una squadra che ha rinunciato a tutte le fusioni, c’è molta storia. Stiamo facendo un ottimo percorso e sono molto felice di far parte di questa squadra è di aver vinto con questa maglia. Essere laziali è bello, all’inizio non lo sapevo, ora mi sono innamorato della Lazio”.

I tifosi sono sempre rimasti molto legati alla sua immagine, proprio per via del suo impegno costante in campo dimostrato in sei lunghi anni. Il momento più iconico rimasto impresso nelle menti di tutti è quello storico poker rifilato al Pescara il 5 febbraio 2017, partita poi terminata 6-2 in favore della Lazio, con 4 reti proprio del centrocampista italiano.

Di seguito il post di auguri della società pubblicato sui propri canali social ufficiali:

