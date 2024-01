Calciomercato| Cambiaghi il profilo di prospettiva individuato da Lotito

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Felipe Anderson è un calciatore brasiliano nato il 15 aprile 1993 a Santa Maria. Ha iniziato la sua carriera professionale in Brasile con il Santos, ma è diventato noto al pubblico italiano quando è stato acquistato dalla Lazio nel 2013.

Durante la sua permanenza in biancoceleste, che è durata fino al 2018, Felipe Anderson è diventato uno dei giocatori chiave della squadra. Il suo stile di gioco rapido, la tecnica raffinata e la capacità di segnare gol gli hanno guadagnato una reputazione positiva. La stagione 2014-2015 è stata una delle sue più impressionanti, durante la quale ha contribuito in modo significativo ai successi della Lazio. Il club ha vinto la Coppa Italia in quella stagione, con Felipe Anderson che ha fornito prestazioni decisive. Nel 2018, Felipe Anderson è stato trasferito alla squadra inglese del West Ham United. Il suo passaggio alla Premier League ha rappresentato una nuova sfida nella sua carriera. Tuttavia, la sua esperienza al West Ham è stata altalenante, e nel corso del tempo ha vissuto alti e bassi. Poi, il ritorno in biancoceleste nel 2021, per la gioì dei tifosi che hanno potuto rivedere le sue giocate con l’aquila sul petto. Il suo legame con la Lazio ha lasciato un’impronta positiva, e il suo contributo al club è ancora ricordato dai tifosi.

Tuttavia, questo legame sembrerebbe in procinto di terminare viste le recenti voci di mercato che lo riguardano. Il brasiliano è in scadenza di contratto, motivo per cui la Società capitolina sta cercando di trovare un accordo per rinnovarlo. Accordo che ancora non è stato raggiunto, motivo per cui si sarebbe inserita la Juventus, pronta a prelevarlo a parametro zero. La situazione è delicata, tutti sono in attesa di sviluppi, che sono stati dati dagli espetti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Entrambi hanno ricevuto conferme sul continuo interesse della Juventus, che starebbe lavorando per mettere sotto contratto Anderson già in questi mesi. Le due parti, giocatore e società bianconera, sembrerebbero andare verso la stessa direzione, motivo per cui trapela del concreto ottimismo per la chiusura dell’operazione.

