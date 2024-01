Champions League| Nell’avvicinarci al ritorno in Europa, la situazione del Bayern Monaco

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Nel match disputato ieri sera all’Allianz Arena tra il Bayern Monaco e l’Union Berlin, valido per il recupero della 13ª giornata di Bundesliga, i padroni di casa hanno conquistato i tre punti, ma a un costo elevato. Il difensore centrale Upamecano, considerato un titolatissimo ed elemento chiave della squadra, è stato costretto a lasciare il campo a seguito di un brutto infortunio.

Nel comunicato ufficiale, emanato quest’oggi dal Bayern, si evince che il difensore francese classe ‘98 si sia dovuto fermare in seguito a uno strappo del muscolo rimediato alla coscia destra. Per quanto riguarda i tempi di recupero si è espresso l’allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel che ha dichiarato: “Si tratta di uno strappo nella parte posteriore della coscia. Ci vorranno settimane, non giorni. È davvero difficile da accettare per ‘Upa’ e per noi. È stato al top della forma nelle ultime settimane. Ha ambizione e voglia di vincere.”

Il difensore centrale dunque resta in forte dubbio per la sfida con Lazio. Attualmente, Upamecano forma, insieme all’ex giocatore della Juventus Matthijs de Ligt, una delle coppie difensive più solide nel panorama calcistico europeo. Il loro schieramento in campo ha contribuito a contenere gli avversari, subendo solamente 16 gol in campionato e registrando numeri difensivi notevoli.





Il momento del Bayern Monaco

Attualmente la squadra più titolata di Germania non sta vivendo la sua migliore stagione di sempre: fino ad ora hanno perso la finale di Supercoppa ad agosto rimediando un sonoro 3-0 in favore del Lipsia; sono stati eliminati dalla DFB-Pokal (coppa di Germania) dal Saarbrucken, squadra di terza divisione tedesca; infine si trovano a -4 punti in classifica dalla capolista Leverkusen dopo undici campionati di fila vinti.

La squadra allenata da Tuchel non sembra quindi quel rullo compressore che ci aveva abituato negli anni, e dimostra di avere alcuni punti deboli che la Lazio può provare a sfruttare. Allo stesso tempo però, nonostante le difficoltà, questa situazione potrebbe rappresentare un punto a favore per il Bayern: ciò può renderli più affamati di successo e determinati a dimostrare la propria forza in un palcoscenico a loro noto quale la Champions League, unico fronte su cui possono ancora competere fatta eccezione che per il campionato.

