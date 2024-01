Compleanno Delio Rossi, l’ex tecnico biancoceleste compie 64 anni: gli auguri della Lazio – FOTO

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Delio Rossi è un ex allenatore di calcio italiano che ha avuto un periodo di significativa rilevanza alla Lazio, sia come calciatore che come allenatore. Nato il 26 luglio 1960 a Rimini, Rossi ha iniziato la sua carriera da calciatore come difensore, giocando in vari club italiani, tra cui l’Ascoli, il Torino, la Pescara e la Salernitana. La sua connessione con la Lazio ha avuto inizio negli anni ’80 quando ha giocato nel club biancoceleste dal 1982 al 1987, contribuendo alla difesa della squadra. La sua esperienza in campo gli ha permesso di sviluppare una conoscenza approfondita del club e di guadagnarsi il rispetto della tifoseria.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Delio Rossi ha intrapreso la carriera di allenatore. Il suo momento più noto alla Lazio come tecnico è avvenuto nella stagione 2004-2005. Rossi è stato chiamato a guidare la squadra in una fase complicata e ha svolto un lavoro notevole, portando la Lazio a raggiungere la qualificazione per la Coppa UEFA attraverso il quinto posto in Serie A. Il suo approccio tattico e la sua capacità di motivare i giocatori hanno contribuito al successo della squadra in quella stagione. Rossi è noto per il suo stile di gioco organizzato e disciplinato, con un’attenzione particolare alla solidità difensiva. Tuttavia, la sua seconda esperienza alla Lazio, nella stagione 2011-2012, è stata caratterizzata da alcuni momenti di tensione. Durante un match contro il Novara, Rossi è stato esonerato in seguito a un alterco fisico con il giocatore Stefano Mauri. Questo episodio ha segnato la fine prematura della sua seconda gestione alla Lazio.

La Lazio ha celebrato il compleanno di Delio Rossi con affetto, dedicandogli auguri speciali attraverso i propri canali social ufficiali. Un gesto che ha evidenziato il legame duraturo tra il club e l’ex allenatore, riconoscendo il suo contributo e la sua importanza nella storia della squadra.

